Россияне нанесли удар с помощью дрона по супермаркету в Чернигове: среди погибших — 10-летний ребенок

Российские оккупанты атаковали Чернигов с помощью беспилотника. Обломки сбитого дрона упали на супермаркет АТБ в городе — в результате инцидента есть погибшие и раненые.

Трое человек находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в Telegram.

В общей сложности известно о двух погибших — в том числе 10-летнем ребёнке. Также пострадали 13 человек — четверо мужчин и девять женщин.

"Трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальным оказали амбулаторную помощь и отпустили домой", — сообщил Брыжинский.

Ранее днём россияне также атаковали Чернигов: в результате удара ВС РФ загорелась крыша здания одного из частных предприятий. Пожар ликвидировали на площади 1 500 м². Кроме того, на территории другого предприятия, расположенного рядом с местом попадания, были повреждены окна.

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Перед атакой Повитярные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в сторону Чернигова. При этом тип беспилотника, который враг запустил по городу, пока неизвестен.

Напомним, что в ночь на 26 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В столице была объявлена воздушная тревога, а в трёх столичных районах зафиксированы последствия российского ракетного удара.

Ранее "Фокус" сообщал о новых подробностях удара по выставке дронов в Киевской области. В результате атаки ВС РФ погиб один из сотрудников польской оборонной компании.

Впоследствии стало известно, что РФ нанесла днём ракетный удар по Киеву. Виталий Кличко сообщил, что в столице раздались взрывы, и рассказал о действиях сил ПВО.