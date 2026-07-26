Росіяни вдарили дроном по супермаркету в Чернігові: серед загиблих — 10-річна дитина

Російські окупанти атакували Чернігів безпілотником. Уламки збитого дрона впали на супермаркет АТБ у місті — внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Троє людей перебувають у стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.

Загалом відомо про двох загиблих — зокрема, 10-річна дитина. Також постраждали 13 людей — четверо чоловіків та дев'ятеро жінок.

"Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому", — повідомив Брижинський.

Раніше вдень росіяни також атакували Чернігів: через удар ЗС РФ сталося загоряння даху приміщення одного з приватних підприємств. Пожежу ліквідовували на площі 1 500 м2. Крім того, на території іншого підприємства, розташованого поруч із місцем влучання, пошкоджено вікна.

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Перед атакою Повітярні сили ЗСУ повідомляли про рух БПЛА у бік Чернігова. Водночас тип безпілотника, який ворог випустив по місту, наразі невідомий.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 липня ЗС РФ здійснили ракетну атаку на Київ. У столиці оголосили повітряну тривогу, а в трьох столичних районах зафіксовані наслідки російського удару балістикою.

Раніше Фокус повідомляв про нові подробиці удару по виставці дронів у Київській області. Внаслідок атаки ЗС РФ загинув один з працівників польської оборонної компанії.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала Київ вдень балістикою. Віталій Кличко повідомив, що у столиці пролунали вибухи та поінформував про роботу сил ППО.