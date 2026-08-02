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Второй удар за 24 часа: РФ атаковала самый большой склад маркетплейса Rozetka (фото)

Розетка
Последствия атаки по складу Rozetka | Фото: из открытых источников

ВС РФ атаковали производственные мощности одного из самых популярных интернет-магазинов. В Rozetka считают удар целенаправленным.

В воскресенье ночью, 2 августа, два российских ударных дрона попали в самый большой склад маркетплейса. Об этом сообщили в Rozetka.

В результате атаки люди не пострадали.

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Пробитая крыша помещения склада
Фото: из открытых источников

В пресс-службе компании подчеркнули, что ночная атака на склад уже вторая за последние 24 часа.

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Последствия атаки по Rozetka
Фото: из открытых источников

"Точно не случайность, а целенаправленный удар", — считают в маркетплейсе и подчеркивают, что Rozetka все равно работает по графику.

Удары по Rozetka

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Пострадавшие автомобили
Фото: из открытых источников

В субботу, 1 августа, вражеский БПЛА поразил склад компании, где на территории работало 270 человек, сообщали в компании. В результате атаки погиб сотрудник, еще семь человек пострадали.

Бывший советник экс-министра обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов считает, что сами помещения складов, стоящие пустыми, россиян не интересуют. Удар по парковке возле ангара нанес управляемый реактивный БПЛА, увидевший микроавтобусы и распознавший транспортные средства как цели.

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Сергей Бескрестнов на парковке "Розетки"

Фокус писал, что 1 августа российские дроны дважды атаковали складские помещения в Броварах.

Также напомним, что в ночь на 1 августа Россия атаковала издательство Rozum в Киевской области и "Ранок" в Харькове.