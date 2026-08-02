Другий удар за 24 години: РФ атакувала найбільший склад маркетплейсу Rozetka (фото)

ЗС РФ атакували виробничі потужності одного з найпопулярніших інтернет-магазинів. У Rozetka вважають удар цілеспрямованим.

У неділю вночі, 2 серпня, два російські ударні дрони влучили в найбільший склад маркетплейсу. Про це повідомили у Rozetka.

Внаслідок атаки люди не постраждали.

Пробитий дах приміщення складу Фото: з відкритих джерел

У пресслужбі компанії наголосили, що нічна атака на склад є вже другою за останні 24 години.

Наслідки атаки по Rozetka Фото: з відкритих джерел

"Точно не випадковість, а цілеспрямований удар", — вважають у маркетплейсі та підкреслюють, що Rozetka все одно працює за графіком.

Удари по Rozetka

Постраждалі автівки Фото: з відкритих джерел

У суботу, 1 серпня, ворожий БПЛА уразив склад компанії, де на території працювало 270 людей, повідомляли у компанії. Внаслідок атаки загинув працівник, ще семеро людей постраждало.

Колишній радник ексміністра оборони, фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що самі приміщення складів, які стоять порожніми, росіян не цікавлять. Удар по парковці біля ангару завдав керований реактивний БПЛА, який побачив мікроавтобуси та розпізнав транспортні засоби як цілі.

Відео дня

Сергій Бескрестнов на парковці "Розетки"

Фокус писав, що 1 серпня російські дрони двічі атакували складські приміщення у Броварах.

Також нагадаємо, що в ніч на 1 серпня Росія атакувала видавництво Rozum на Київщині та "Ранок" у Харкові.