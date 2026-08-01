Росіяни атакували "Розетку" на Київщині: є загиблий, пошкоджений автопарк маркетплейсу (фото)

Росіяни вранці вдарили по "Розетці" у Броварах. Вночі ворог вже намагався атакувати маркетплейс.

У суботу вранці, 1 серпня, російські дрони атакували складські приміщення у Броварах. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Медики наразі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Унаслідок атаки також було пошкоджено 12 автомобілів, поінформував посадовець, додавши, що ворог не припиняє терор мирного населення та удари по цивільній інфраструктурі Київщини.

"Суспільне" інформує, що росіяни атакували територію маркетплейсу "Розетка" в Броварах.

У Київській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки ворожого реактивного безпілотного літального апарата по території маркетплейсу загинув 61-річний чоловік.

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Ще шестеро людей отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами, решта після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Наслідки атаки на маркетплейс Фото: Прокуратура Києва

Також, як повідомляється, пошкоджено 13 автомобілів.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Місцеві пабліки інформують, що під час нічної атаки РФ вже намагалася вдарити по логістичному хабу "Розетки" у Броварському районі.

На момент виходу матеріалу інтернет-магазин Rozetka атаку на склади компанії не прокоментував.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару по столичному регіону, застосувавши балістичні ракети. Руйнування зафіксовані у Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Внаслідок удару загинули дев'ятеро людей, понад 30 постраждало, згоріли 5 карет "швидкої допомоги", які обслуговували заклади охорони здоров'я Києва.