Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла, РФ атакувала машини "швидкої" (відео)

Внаслідок удару Збройних сил Російської Федерації по Києву в ніч на 1 серпня вже постраждали понад 30 людей, в тому числі четверо дітей.

ЗС РФ атакувати Київ балістикою. Про наслідки нічного обстрілу розповів мер столиці Віталій Кличко.

Наслідки обстрілу Києва

За даними Кличка, в результаті обстрілу загинуло щонайменше 9 людей. Кількість постраждалих збільшилась до понад 30 людей, серед яких четверо дітей. Наразі 17 поранених перебувають у лікарнях.

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РФ обстріляла Київ балістикою: у трьох районах столиці є пошкодження та займання (фото)

У пʼяти районах міста зафіксовано пожежі, пошкодження та руйнування як житлових будинків, так і нежитлових будівель. Зокрема, зараз триває ліквідація наслідків на території Комунальної організації "Київмедспецтранс", куди було два влучання.

За попередньою інформацією, частково зруйновані 4 будівлі підприємства. Окрім того, згоріли вщент 5 карет "швидкої", які обслуговували заклади охорони здоров’я Києва. Ще 20 авто отримали пошкодження.

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Нагадаємо, загалом внаслідок удару балістичними ракетами по Києву зафіксовано руйнування та пошкодження у Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському районах столиці.

Фокус також повідомляв, що днем раніше ЗС РФ вдарили по відділенню "Нової Пошти" на Вінниччині, внаслідок чого вісім осіб отримали поранення.