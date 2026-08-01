Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших выросло, РФ атаковала машины "скорой" (видео)

В результате удара Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву в ночь на 1 августа уже пострадали более 30 человек, в том числе четверо детей.

ВС РФ атаковали Киев баллистикой. О последствиях ночного обстрела рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Последствия обстрела Киева

По данным Кличко, в результате обстрела погибли по меньшей мере 9 человек. Число пострадавших увеличилось до более чем 30 человек, среди которых четверо детей. В настоящее время 17 раненых находятся в больницах.

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РФ обстреляла Киев баллистикой: в трех районах столицы есть повреждения и возгорания (фото)

В пяти районах города зафиксированы пожары, повреждения и разрушения как жилых домов, так и нежилых построек. В частности, сейчас идет ликвидация последствий на территории Коммунальной организации "Киевмедспецтранс", куда было два попадания.

По предварительной информации, частично разрушены 4 здания предприятия. Кроме того, сгорели дотла 5 карет "скорой", которые обслуживали учреждения здравоохранения Киева. Еще 20 автомобилей получили повреждения.

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Напомним, в результате удара баллистическими ракетами по Киеву зафиксированы разрушения и повреждения в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах столицы.

Фокус также сообщал, что днем ранее ВС РФ ударили по отделению "Новой Почты " в Винницкой области, в результате чего восемь человек получили ранения.