Россия ударила по отделению "Нової Пошти" в Винницкой области: есть пострадавшие (фото)

Россияне атаковали отделение "Нової пошти". Жертв не было, восемь человек получили ранения.

"На данный момент — 5 раненых. 19-летний парень, ранение средней степени тяжести. Еще 4 — с легкими ранениями", — сообщила Наталья Заболотная, глава Винницкой областной государственной администрации.

Позже Заболотная уточнила, что число пострадавших возросло до 8. Трое находятся в реанимации, один из них — в тяжелом состоянии. Еще пятеро человек получили легкие травмы. Все службы в настоящее время работают на местах.

Тревога была объявлена в 9:45, в 10:01 власти сообщили о попадании в объекты гражданской инфраструктуры.

Воздушные силы ВСУ во время утренней тревоги сообщали о движении реактивных беспилотников противника в направлении Ладыжина и Гайсина.

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Напомним, что во время ночной атаки 30 июля Россия нанесла ракетный удар по поселку городского типа Радушное, расположенному недалеко от Кривого Рога. В результате ракетного удара погибли Артем и Елена Вороновы, воспитывавшие 10 детей.

Позже бабушка семьи Вороновых рассказала о погибших. По её словам, семья была очень дружной и доброй, а родители посвящали всю свою жизнь детям.