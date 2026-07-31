РФ вдарила по відділенню "Нової Пошти" на Вінниччині: є постраждалі (фото)
Росіяни атакували відділення "Нової пошти". Обійшлось без загиблих, вісім осіб отримали поранення.
"Станом на зараз — 5 поранених. 19 річний хлопець, середньої ступені важкості. Та 4 — легкої", — повідомила Наталя Заболотна, голова Вінницької ОВА.
Згодом Заболотна уточнила, що кількість постраждали зросла до 8. Троє в реанімації, з них один — важкого ступеня. Ще пʼятеро людей зазнали легких пошкоджень. Усі служби нині працюють на місцях.
Тривога була оголошена в 9.45, в 10.01 влада повідомила про влучання по цивільній інфраструктурі.
Повітряні сили ЗСУ під час ранкової тривоги повідомляли про рух реактивних безпілотників ворога у напрямку Ладижина та Гайсина.
Нагадаємо, під час нічної атаки 30 липня Росія завдала ракетного удару по селищу міського типу Радушне, розташованому неподалік від Кривого Рогу. У результаті ракетного удару загинули Артем та Олена Воронови, які виховували 10 дітей.
Пізніше бабуся родини Воронових розповіла про загиблих. За її словами, родина була дуже дружною та доброю, а батьки присвячували все своїм дітям.