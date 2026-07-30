"Батьки вкладали все в дітей": бабуся вбитої РФ родини Воронових розповіла про загиблих

Російська ракета вбила багатодітну сім’ю в Радушному Криворізького району Дніпропетровської області, і в живих залишилися лише кілька родичів загиблих.

Під час вибуху 47-річний Артем та 41-річна Олена Воронови перебували вдома разом із сімома молодшими дітьми та півторарічним онуком Артемом, повідомляє криворізький канал "Свої".

За словами бабусі, родина була дуже дружною та доброю.

"У них, крім 10 діточок, було ще троє онуків. І ось наймолодший онук загинув разом із ними. Він гостював у них. У нас більше немає Артемки великого й малого (батька й онука — ред.). Діти всі виховані. Даня, батько маленького Артемчика, закінчив академію, зараз — капітан. Служить у артилерійських військах. Ауріка (старша дочка, — прим. ред.) у Німеччині, Матвій у Польщі. Марк дуже добре навчався в технікумі на ПівдГЗК, був відмінником. Батьки вкладали все в дітей", — розповіла вона журналістам.

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На місці удару працюють кінологи з собаками та шукають рештки тіл. Вже офіційно підтверджено загибель п’яти осіб. Це батьки, а також 17-річний Марк, 11-річний Азарій Ілай та шестирічна Емілія.

Фото: СВОЇ | Кривий Ріг

Фото: СВОЇ | Кривий Ріг

Останки тіл, вилучені з-під завалів, відправлені на експертизу, і фахівцям належить ідентифікувати 15-річну Домініку, 14-річну Віоріку, 12-річного Захарія та маленького Артема.

Артему було всього півтора рочки

Як повідомляв телеканал "Рудана", Матвій, дізнавшись про трагедію, запитував у земляків у чаті села, чи хтось вижив. Коли у коментарях йому відповіли, що ніхто не вцілів, він відповів:

"Так, я вже побачив ці кадри. Не можу повірити… Виродки прокляті, відібрали у мене найцінніше. Щоб вони всі передохли".

Місцеві жителі висловлюють йому свої співчуття, а також заявляють про готовність допомогти з похоронами.

Тим часом глава держави Володимир Зеленський назвав те, що сталося в Радушному, "жахливим злочином російської війни проти України".

"Це російське зло можна зупинити лише спільними зусиллями всього світу. Ніхто у світі не може залишитися сам на сам проти такого терору. І коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для "петріотів", коли ми шукаємо можливості захищатися від російської балістики, ми говоримо не про абстракції. Ми говоримо саме про такі сім’ї, саме про таких людей, які можуть жити, якщо є чим збивати російські ракети — якщо партнери допомагають із перехоплювачами. Сім’ї, які можуть загинути, якщо російські "Іскандери" немає чим зупиняти", — йдеться в його дописах у соцмережах.

Сім'я загинула під завалами свого будинку в Радушному Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Єдиний, хто вижив на обійсті у результаті смертоносного удару, — пес Роккі. Його допомогли відкопати з-під завалів небайдужі люди, зокрема журналіст. У момент атаки тварина перебувала у дворі на ланцюгу. Її забрали до себе бабуся та старший син Воронових.

У ніч трагедії постраждав не лише будинок Воронових, що був знищений дощенту, а й їхні сусіди. З-під завалів пошкодженого помешкання витягли двох хлопчиків віком шість і 15 років. Разом зі своєю мамою їх госпіталізували.

Нагадаємо, в ніч на 30 липня росіяни атакували кілька міст України. Вони обстрілювали цивільні об’єкти та житлові будинки. Так, у Кривому Розі загинули діти, у Львові було зруйновано два багатоповерхові будинки.

Принаймні одна російська ракета влучила на територію Польщі. Там пролунала повітряна тривога.