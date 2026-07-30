РФ ударила ракетой по дому многодетной семьи в Радушном: сын узнал о смерти родителей из интернета

30 июля посреди ночи враг обстрелял поселок городского типа Радушное баллистическими ракетами. Погибли взрослые и дети из многодетной семьи Вороновых.

В результате прямого попадания баллистической ракеты, запущенной с территории Воронежской области РФ, погибли шесть человек, в том числе трое детей — девочка 6 лет и мальчики 11 и 17 лет. Впоследствии стало известно, что россияне убили Артема и Елену Вороновых в поселке Радушном, которые воспитывали 10 детей. Фокус собрал всю известную информацию.

Россияне убили в Радушном целую семью Фото: Соцсети

Артему было 47 лет, Елене — 41. Вместе с ними в доме находились семеро детей: 17-летний Марк, который учился на железнодорожника в Кривом Роге; школьники Доминика (15 лет), Виорика (14 лет), Захарий (12 лет), Азарий Илай (11 лет), Вероника (10 лет) и 6-летняя Эмилия.

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В Новопольском сельском совете сообщили, что из-под завалов уже извлекли тела Елены и Артема Вороновых и их четырех детей: "Это невосполнимая трагедия, которая потрясла всю общину".

Жители Радушного сообщают, что среди погибших — шестилетняя Эмилия.

Жители Радушного сообщают о потере Фото: Скриншот

Впоследствии на связь вышел сын Елены и Артема, Матвей Воронов, который узнал о гибели семьи из чата поселка Ратушного. Во время атаки его не было дома. Его бабушка, которая жила напротив, находится в больнице.

Сын Вороновых узнал о гибели семьи из чата поселка Фото: Скриншот

Также среди пострадавших — семья местного жителя, который посреди ночи вместе с женой спасал своих детей из-под завалов.

"Мы уже все спали. Прогремел взрыв. Я схватил жену, а детей откапывали из-под завалов. Еле их откопали", — рассказал мужчина.

Жену и двух сыновей госпитализировали. Старший мальчик получил осколочное ранение, младший, по словам отца, серьезно не пострадал. Сам мужчина также получил многочисленные осколочные ранения рук и ног.

Напомним, что около 01:11 российские войска нанесли баллистический удар по поселку Радушное вблизи Кривого Рога. Ракеты были запущены с территории Воронежской области РФ. Одна из них попала в частный дом, где проживала многодетная семья.

Официально сообщается, что в результате нападения погибли шесть человек, в том числе трое детей — 6-летняя девочка и мальчики 11 и 17 лет. Еще восемь человек получили ранения. В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали 84-летнюю женщину. Также в состоянии средней тяжести госпитализировали 49-летнюю женщину и двух мальчиков в возрасте 6 и 15 лет. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Напомним, в ночь на 30 июля россияне атаковали несколько городов Украины. Они обстреливали гражданские объекты и жилые дома. Так, в Кривом Роге погибли дети, во Львове были разрушены два многоэтажных дома.

По крайней мере одна российская ракета попала на территорию Польши. Там прозвучала воздушная тревога.