РФ вдарила по будинку багатодітної сім'ї в Радушному: син дізнався про смерть батьків з інтернету

30 липня посеред ночі ворог атакував селище міського типу Радушне балістичними ракетами. Загинули дорослі та діти із багатодітної родини Воронових.

Внаслідок прямого влучання балістичної ракети, випущеної з території Воронезької області РФ, загинули шестеро людей, серед них троє дітей – дівчинка 6 років та хлопці 11 і 17 років. Згодом стало відомо, що росіяни вбили Артема та Олену Воронових у селищі Радушному, які виховували 10 дітей. Фокус зібрав все, що відомо.

Росіяни вбили у Радушному цілу родину Фото: Соцмережi

Артему було 47 років, Олені - 41. Разом з ними у будинку перебували семеро дітей: 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі; школярі Домініка, 15 років, Віоріка 14 років, Захарій 12 років, Азарій Ілай 11 років, Вероніка 10 років та 6-річна Емілія.

У Новопільській сільській раді повідомили, що з-під завалів уже дістали тіла Олени та Артема Воронових і чотирьох їхніх дітей: "Це непоправна трагедія, яка сколихнула всю громаду".

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Мешканці Радушного повідомляють, що серед загиблих – шестирічна Емілія.

Мешканці Радушного повідомляють про втрату Фото: Скріншот

Згодом на зв'язок вийшов син Олени та Артема, Матвій Воронов дізнався про загибель родини із чату селища Ратушного. Під час атаки він не перебував вдома. Його бабуся, яка жила навпроти, у лікарні.

Син Воронових дізнався про загибель родини з чату селища Фото: Скріншот

Також серед постраждалих – родина місцевого мешканця, який посеред ночі разом з дружиною рятував своїх дітей з-під завалів.

"Ми вже всі спали. Воно бахнуло. Схопив дружину, а дітей відкопували з-під завалів. Ледве відкопали", — розповів чоловік.

Дружину та двох синів госпіталізували. Старший хлопець отримав осколкове поранення, молодший, за словами батька, серйозно не постраждав. Сам чоловік також зазнав численних уламкових поранень рук і ніг.

Нагадаємо, що близько 01:11 російські війська завдали балістичного удару по селищу Радушне поблизу Кривого Рогу. Ракети запустили з території Воронезької області РФ. Вона влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина.

Офіційно повідомляється, що унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед яких троє дітей — 6-річна дівчинка та хлопці віком 11 й 17 років. Ще вісім людей зазнали поранень. У важкому стані до лікарні госпіталізували 84-річну жінку. Також у стані середньої тяжкості госпіталізували 49-річну жінку та двох хлопців віком 6 і 15 років. Іншим постраждалим медичну допомогу надали амбулаторно.

Нагадаємо, в ніч на 30 липня росіяни атакували кілька міст України. Вони обстрілювали цивільні об’єкти та житлові будинки. Так, у Кривому Розі загинули діти, у Львові зруйновано дві багатоповерхівки.

Щонайменше одна російська ракета залетіла до Польщі. Там звучала повітряна тривога.