Во Львове под завалами люди, в Кривом Роге погибли дети: последствия ракетного удара по Украине (видео)

В ночь на 30 июля россияне обстреляли жилые дома в нескольких городах Украины. Основной удар пришелся на западные области. Но баллистической ракетой "Циркон" оккупанты поразили пригород Кривого Рога, дом многодетной семьи: под завалами оказались дети.

Мониторинговые каналы предупреждали о массированном ракетном ударе. Россия в несколько волн нанесла массированный удар по Украине баллистическими ракетами, гиперзвуковыми ракетами "Циркон", дронами и крылатыми ракетами с воздуха и моря. Фокус собрал всю известную информацию о последствиях атаки.

Примерная карта маршрута вражеских воздушных целей этой ночью распространяется в сети Фото: monitor/Telegram

Первая волна ударов по Киеву, Виннице и Кривому Рогу произошла после полуночи, а вторая волна с применением крылатых ракет началась после трех часов ночи — преимущественно по западу Украины, в частности по Львову. Сообщается также, что одна ракета залетела на территорию Польши.

Уже есть данные о шести погибших в Кривом Роге — среди них двое детей. Один погибший в Полтаве и один в Киеве.

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Обстрел Украины 30 июля — РФ убила детей в пригороде Кривого Рога

В Радушном в Криворожском районе Днепропетровской области 30 июля в результате массированного удара российских войск по Украине погибли двое взрослых и четверо детей — члены многодетной семьи, сообщили в Новопольском сельском совете, в состав которого входит поселок Радушное.

Спасатели на руинах дома многодетной семьи Фото: ГСЧС

"Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на месте ночной вражеской атаки. Под завалами находятся ещё четверо детей. К сожалению, из-под завалов уже извлекли тела Елены и Артема Вороновых и четырех их детей… В больнице в тяжелом состоянии находится женщина. Также госпитализирована соседняя семья – женщина и двое детей, которых удалось спасти из-под завалов", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в результате атаки полностью разрушены два одноэтажных частных жилых дома, еще пять частных домов получили повреждения.

Во Львове россияне нанесли удар по жилым домам — под завалами оказались люди

В ГСЧС сообщили, что в результате российского удара по Львову 8 человек получили травмы, а 7 человек были спасены. Два многоэтажных дома получили серьезные повреждения.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время ночной атаки на Львов было выпущено 22 ракеты. Силам противовоздушной обороны удалось сбить значительную часть воздушных целей, однако некоторые ракеты достигли своих целей.

"Это прямое попадание ракеты, всего было выпущено 22 ракеты, многие из них были сбиты. Это варвары. Как можно атаковать жилой дом?" — подчеркнул Андрей Садовый.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Мэр отметил, что в результате вражеского удара в городе были повреждены более 20 жилых домов. Также были разрушены два дошкольных учреждения и одна школа.

Ракетный удар по Киеву и области — зафиксировано два попадания

Киевская городская военная администрация отменила воздушную тревогу только в шесть утра. Ночью в Оболонском районе было зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки. Впоследствии выяснилось, что сгорел рынок возле станции метро "Почайна".

В Святошинском районе произошло возгорание в гаражном кооперативе. Во время тушения пожара было обнаружено тело погибшего. Также пострадал мужчина, его госпитализировали. Пожар ликвидирован.

В этом же районе продолжается тушение пожара в пятиэтажном нежилом здании.

"По состоянию на 2:55, к сожалению, подтверждена гибель одного человека", — сообщили в КМВА.

Фото: ГСЧС

Россияне разрушили дом в селе Скибин Фото: ГСЧС

В Броварском районе, в селе Скибин, повреждены три частных дома. Пострадала семья: пять человек, в том числе 16-летний юноша, сообщили в ГСЧС.

Полтавский район — россияне убили человека

В Полтавском районе в результате удара возникли пожары в складских помещениях, которые были ликвидированы.

Последствия обстрела в Полтаве Фото: ГСЧС

"К сожалению, в результате обстрела погиб один человек", — сообщили в ГСЧС.

Также известно, что по крайней мере одна российская ракета попала на территорию Польши, где её сбили с самолетов. В нескольких городах прозвучала воздушная тревога.

Стоит отметить, что российские пропагандистские каналы, такие как Mash, уже успели солгать о последствиях атаки на Украину. Так, удар по Львову россияне назвали ударом по "объектам военной инфраструктуры", а об ударе по пригороду Кривого Рога и убитых детях не сообщили вообще.

Напомним, Фокус писал об атаке на Львов. В настоящее время спасатели продолжают расчищать завалы. Спасательную операцию затрудняют пожары на местах.

Кроме того, мы рассказывали, сколько баллистических ракет россияне запустили за месяц в ходе атак на Украину.