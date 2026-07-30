У Львові під завалами люди, у Кривому Розі загинули діти: наслідки ракетного удару по Україні (відео)

В ніч на 30 липня росіяни атакували житлові будинки в кількох містах України. Основний удар прийшовся на західні області. Але балістичним "Цирконом" окупанти поцілили в передмістя Кривого Рогу, у будинок багатодітної родини: під завалами опинились діти.

Про масований ракетний удар моніторингові канали попереджали. Росія у кілька хвиль завдавала масованого удару по Україні балістичними ракетами, гіперзвуковими ракетами "Циркон", дронами та крилатими ракетами з повітря та моря. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки атаки.

Приблизна мапа маршруту ворожих повітряних цілей цієї ночі поширюється мережею Фото: monitor/Telegram

Перші хвиля удару по Києву, Вінниці та Кривому Рогу відбулась після опівночі, а друга хвиля крилатими ракетами почалась після третьої години ночі — переважно по заходу України, зокрема Львову. Повідомляється також, що одна ракета залетіла до Польщі.

Вже є дані про шість загиблих у Кривому Розі — серед них двоє дітей. Один загиблий у Полтаві та один у Києві.

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Обстріл України 30 липня — РФ вбила дітей в передмісті Кривого Рогу

У Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару по Україні загинули двоє дорослих і четверо дітей – члени багатодітної родини, повідомили в Новопільській сільській раді, до складу якої входить селище Радушне.

Рятувальники на руїнах будинку багатодітної родини Фото: ДСНС

"Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію на місці нічної ворожої атаки. Під завалами перебувають ще четверо дітей. На жаль, з-під завалів уже дістали тіла Олени й Артема Воронових і чотирьох їхніх дітей… У лікарні в тяжкому стані перебуває жінка. Також госпіталізовано сусідню родину – жінку і двох дітей, яких вдалося врятувати з-під завалів", – сказано у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що через атаку повністю зруйновано два одноповерхові приватні житлові будинки, ще п'ять приватних осель зазнали пошкоджень.

У Львові росіяни вдарили по житлових будинках – під завалами опинились люди

У ДСНС повідомили, що 8 людей отримали травми та 7 осіб врятовано внаслідок російського удару по Львову. Дві багатоповерхівки зазнали серйозних пошкоджень.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що під час нічної атаки на Львів було скеровано 22 ракети. Значну частину повітряних цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак деякі ракети досягли своїх цілей.

"Це пряме попадання ракети, загалом 22 ракети було скеровано, багато було збито. Це варвари. Як можна атакувати житловий будинок?" – наголосив Андрій Садовий.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Міський голова зазначив, що внаслідок ворожого удару у місті зазнали пошкоджень понад 20 житлових будинків. Також руйнувань зазнали два заклади дошкільної освіти та одна школа.

Ракетний удар по Києву та області – зафіксовані два влучання

Київська міська військова адміністрація відмінила повітряну тривогу тільки о шостій ранку. Вночі в Оболонському районі було зафіксовано займання на території нежитлової забудови. Згодом з'ясувалось, що згорів ринок біля метро "Почайна".

У Святошинському районі сталося займання гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Загоряння ліквідовано.

У цьому ж районі триває ліквідація пожежі в п'ятиповерховій нежитловій споруді.

"Станом на 2:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини", — повідомили в КМВА.

Фото: ДСНС

Росіяни зруйнували будинок у селі Скибин Фото: ДСНС

У Броварському районі а селі Скибин пошкоджено три приватних будинки. Постраждала родина: п'ятеро людей, серед них 16-річний хлопець, повідомили у ДСНС.

Полтавський район – росіяни вбили людину

У Полтавському районі через удар виникли пожежі в складських приміщеннях, що ліквідована.

Наслідки обстрілу у Полтаві Фото: ДСНС

"На жаль, внаслідок обстрілу одна людина загинула", — повідомили у ДСНС.

Також відомо, що щонайменше одна російська ракета залетіла до Польщі, де її збивали з літаків. У кількох містах звучала повітряна тривога.

Варто зауважити, що російські пропагандистські канали, як от Mash вже встигли збрехати про наслідки атаки по Україні. Так, удар по Львову росіяни назвали ударом по "об'єктам військової інфраструктури", а удар по передмістю Кривого Рогу та вбитих дітей не повідомили взагалі.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку на Львів. Нині рятувальники продовжують розбирати завали. Рятувальну операцію ускладнюють пожежі на локаціях.

Також ми розповідали, скільки балістичних ракет росіяни використали за місяць для атак по Україні.