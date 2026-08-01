Россияне атаковали "Розетку" в Киевской области: есть погибший, поврежден автопарк маркетплейса (фото)
Россияне утром ударили по "Розетке" в Броварах. Ночью враг также пытался атаковать маркетплейс.
В субботу утром, 1 августа, российские дроны атаковали складские помещения в Броварах. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, один человек погиб, еще трое получили ранения. Медики пока оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
В результате атаки также были повреждены 12 автомобилей, проинформировал чиновник, добавив, что враг не прекращает террор мирного населения и удары по гражданской инфраструктуре Киевщины.
"Суспільне" информирует, что россияне атаковали территорию маркетплейса "Розетка" в Броварах.
В Киевской областной прокуратуре уточнили, что в результате атаки вражеского реактивного беспилотного летательного аппарата по территории маркетплейса погиб 61-летний мужчина.
Еще шесть человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с множественными травмами, остальные после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.
Также, как сообщается, повреждено 13 автомобилей.
В настоящее время начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Местные паблики информируют, что во время ночной атаки РФ уже пыталась ударить по логистическому хабу "Розетки" в Броварском районе.
На момент выхода материала интернет-магазин Rozetka атаку на склады компании не комментировал.
Напомним, ночью россияне нанесли массированный удар по столичному региону, применив баллистические ракеты. Разрушения зафиксированы в Дарницком, Голосеевском, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.
В результате удара погибли девять человек, более 30 пострадали, сгорели 5 карет "скорой помощи", которые обслуживали учреждения здравоохранения Киева.