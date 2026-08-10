200 "Искандеров" за раз: "Мадяр" предупредил об усилении ударов РФ

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди высказался о способности Российской Федерации наносить баллистические удары по Украине, сообщили западные СМИ. По мнению Бровди, россияне могут увеличить мощность ударов в 2,5 раза и довести их количество до 200 "Искандеров" за раз. О чем предупредил командующий СБС и как Украина сможет защититься от этой угрозы?

Заявление Бровди о баллистике РФ прозвучало в интервью агентству Associated Press, опубликованном 10 августа. Офицер ВСУ пояснил, что россияне видят нехватку противоракетных ракет Patriot и воспользуются этой ситуацией, чтобы наносить удары по "самым уязвимым местам". На сегодняшний день ВС РФ способны запустить максимум 77 баллистических ракет, но в планах — увеличить это число до 200, говорится в интервью.

Роберт Бровди подчеркнул, что в последнее время при ударах по Украине всё чаще используются реактивные ракеты "Шахед": их количество увеличилось вдвое, при этом сбивать их сложнее, чем обычные ракеты. Вместе с тем можно ожидать дальнейшего усиления атак "Искандеров" в условиях нехватки Patriot. Чтобы справиться с угрозой в сложившихся условиях, Украине следует уничтожать предприятия, связанные с производством этих ракет, считает командующий СБС. Речь идет об увеличении числа дальнобойных ударов, уточнило СМИ.

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"Российские военные в настоящее время могут одновременно выпустить залп из 77 баллистических ракет и планируют увеличить это количество до 200. Единственный способ уменьшить эту цифру — нанести удары по каждому объекту, участвующему в производстве этих ракет", — цитирует Associated Press слова Бровди.

Другие угрозы со стороны РФ, о которых упомянули в ходе интервью, — это проблемы со спутниковой связью Starlink, которую россияне научились глушить. Кроме того, "Мадяр" отметил, что Кремль создает собственный аналог, и это "риск для всей планеты".

"Диктатура получит доступ к информации по всему миру", — сказал высокопоставленный офицер ВСУ.

Удары баллистических ракет РФ — подробности

Отметим, что 5 августа произошёл массированный ракетно-дроновый удар со стороны РФ, от которого пострадали, в основном, Киев и Киевская область. Россияне нанесли удар по скоплению складов в Броварском районе: горели склады и логистические узлы "Розетки", "Эпицентра", "Сильпо" и других компаний. По данным военной администрации, погибли 17 человек. Воздушные силы сообщили, что РФ запустила 24 ракеты "Искандер"/С-400: ни одну из них не сбили из-за отсутствия противоракетной обороны.

1 августа произошла очередная воздушная атака со стороны РФ. Россияне вновь нанесли удар по складам, в том числе по крупному узлу "Новой почты": сгорели книги на миллиарды гривен.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, посвященное ракетным ударам РФ и подготовке к зиме 2026–2027 годов. В частности, глава государства заявил, что перед ВСУ стоит задача уничтожать пусковые установки, с которых наносятся удары "Искандерами" по украинцам.

Напоминаем, что 10 августа в ГУР сообщили, ожидается ли перерыв в ударах РФ и что предпринимает Кремль для увеличения производства "Искандеров".