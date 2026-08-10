200 "Іскандерів" за раз: "Мадяр" попередив про посилення ударів РФ

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді висловився щодо спроможності Російської Федерації завдавати балістичних ударів по Україні, розповіло західне медіа. На думку Бровді, росіяни можуть збільшити потужність ударів у 2,5 раза і довести до 200 "Іскандерів" за раз. Про що попередив командувач СБС та як Україна зможе захиститись від небезпеки?

Теза Бровді щодо балістики РФ пролунала під час інтерв'ю агентству Associated Press, яке опублікували 10 серпня. Офіцер ЗСУ пояснив, що росіяни бачать нестачу антибалістичних ракет Patriot, і використають цю ситуацію, щоб бити у "найвразливіші місця". На сьогодні ЗС РФ здатні запустити максимум 77 балістичних ракет, але у плані — збільшити це число до 200, ідеться в інтерв'ю.

Робер Бровді наголосив, що останнім часом час ударів по Україні все більше реактивних "Шахедів": їх стало удвічі більше, при цьому збиваються вони важче, ніж звичайні. Разом з тим можна очікувати подальшого посилення атак "Іскандерів" в умовах нестачі Patriot. Що впоратись з загрозою за наявних умов Україні слід нищити підприємства, дотичні до виготовлення цих ракет, вважає командувач СБС. Ідеться про зростання далекобійних ударів, уточнило медіа.

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"Російські військові наразі можуть одночасно випустити залп із 77 балістичних ракет і планують збільшити цю кількість до 200. Єдиний спосіб зменшити цю цифру – це завдати ударів по кожному об’єкту, що бере участь у виробництві цих ракет", — Associated Press навело слова Бровді.

Інші загрози від РФ, про які згадали під час інтерв'ю, — це проблеми з супутниковим зв'язком Starlink, який росіяни навчились глушити. Крім того, "Мадяр" зауважив, що Кремль будує власний аналог, і це "ризик для всієї планети".

"Диктатура отримає доступ до інформації по всій земній кулі", — сказав топофіцер ЗСУ.

Удари балістики РФ — деталі

Зазначимо, 5 серпня відбувся масований ракетно-дроновий удар РФ, від якого постраждав, переважно, Київ та Київська область. Росіяни влучили по скупченню складів у Броварському районі: палали склади та логістичні вузли "Розетки", "Епіцентру", "Сільпо" тощо. Згідно з даними військової адміністрації, загинуло 17 людей. Повітряні сили повідомили, що РФ запустила 24 ракети "Іскандер"/С-400: жодну не збили через відсутність антибалістики.

1 серпня відбулась ще одна повітряна атака РФ. Росіяни знов поцілили у склади, серед іншого — по великому вузлу "Нової пошти": згоріли книги на мільярди гривень.

Тим часом президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ударів балістики РФ та підготовки до зими 2026-2027 року. Серед іншого, глава держави заявив, що ЗСУ мають завдання знищувати пускові установки, які б'ють "Іскандерами" по українцях.

Нагадуємо, 10 серпня в ГУР розповіли, чи очікується пауза в ударах РФ та що робить Кремль для збільшення виробництва "Іскандерів".