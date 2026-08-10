Паузи в обстрілах України не буде: в ГУР розкрили обсяги виробництва ракет і цілі РФ

Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький дав інтерв'ю, в якому пояснив, чого очікувати від росіян. Нині РФ нарощує ракетні удари і знижувати темп не збирається.

Вадим Скібіцький у бесіді із "РБК-Україна" розповів про мотиви та цілі рекордних ударів РФ, а також про те, що нині призупинено виробництво "Кинджалів" та Х-32. Втім Росія виконує план по іншим ракетам та робить ставку на "шахеди" нових типів. Ба більше, вони навіть намагаються створити російський аналог Starlink.

РФ нарощує ракетні удари. У липні вона запустила 153 крилаті та 198 балістичних і гіперзвукових ракет. У ГУР МО вважають, що паузи в обстрілах скоріш за все не буде.

Наслідки ракетного обстрілу Одеси 9 серпня Фото: Суспільне Одеса

"Вони зможуть зменшити кількість ракет, яка летить по одній цілі, але паузу вони навряд чи будуть робити. Адже зараз у них у пріоритеті ураження одних цілей, а потім вони будуть переключатись на інші. Проте все буде передусім залежати від обсягів їхнього виробництва – чи зможуть вони підтримувати нинішні темпи. А тому завдання ГУР МО України разом з іншими складовими Сил оборони зірвати плани противника, діяти на випередження та наносити якомога більші втрати агресору", — зазначив Скібіцький.

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Російські ракетні атаки – РФ перевиконала план по ракетах

У ГУР зазначають, якщо раніше Москва організовувала комбіновані атаки з десятками ракет різних типів та сотнями дронів – щоби "прорвати" ППО столиці, то зараз робить ставку на балістику, адже через війну в Ірані, в Україні дефіцит перехоплювачів для Patriot.

"За оцінками Головного управління розвідки, за кількістю запущених крилатих ракет Х-101, "Калібр" та Х-32 липневий показник був другим після лютого. Тоді росіяни запустили по нам 157 таких ракет, а в липні – 153. Якщо ж говорити стосовно балістичних та гіперзвукових ракет – 9М723 з комплексу "Іскандер-М", РМ-48У з С-400 і "Циркон" – то їх противник запустив у липні 198. Це найвищий показник у цьому році", — зазначив Скібіцький.

Росіяни перевиконали план по виробництву ракет Фото: Міністерство оборони РФ

За його словами, сплеск ракетних обстрілів пов'язаний із тим, що росіяни довго готувались. За даними воєнної розвідки, показники застосування ракетного озброєння з боку росіян почали зростати ще з квітня. У квітні було 61 балістична ракета, у травні – 107, червні – 134: "Пам'ятаєте, раніше вони здійснювали атаки з інтервалом раз на десять днів? Потім – раз на тиждень. Зараз – ще частіше. Усе залежить від кількості виробленого озброєння".

За основними типами ракет зараз РФ виконує план виробництва – на рівні 110-120% на місяць. Річний план по "Цирконах" та модернізованих "Оніксах" був виконаний за сім місяців.

"За 7 місяців цього року вони вже виготовили 33 "Циркони", це дані на 3 серпня. Те ж з "Оніксами" – на 3 серпня вони виготовили вже 60 одиниць", — повідомив Скібіцький.

Він також надав більш розлогу інформацію: за основними типами ракетного озброєння у зараз у росіян виконання плану на місяць – на рівні 110-120%:

план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%;

"Калібрів" – на 111%;

крилатої ракети Х-35 – 200%.

План виробництва на серпень по Х-101 – 72 одиниці, але зробили — 87 ракет;

3М14 "Калібр": план на серпень – 26 одиниць, виробили 29.

Це логічно, пояснив Скібіцький: якщо є певні типи ракет, які доходять до цілей – вони збільшують їхнє виробництво. Крім того, вони роблять акцент на виробництві тих засобів, для яких у них є комплектуючі.

Втім із крилатими ракетами у росіян проблеми – не всі ракети сходять у момент пуску з літаків.

Баражуючі боєприпаси та модернізовані "Онікси"

В 2026 році з'явились "Бандероль" та "Дань-Т" – баражуючі боєприпаси, які запускаються з вертольотів. Нині росіяни хочуть запускати їх з літаків.

Також з'явився "Циркон" та модернізована ракета "Онікс", яка раніше могла бити тільки по морським цілях, бо не спрацьовував контраст для цілей на землі.

Нові "шахеди" – росіяни модернізують ударні дрони "Герань"

Скібіцький також надав дані про виробництво ударних безпілотників "Герань", які робляться на основі іранського "шахеда".

Плановий показник ВПК РФ з виробництва ударних безпілотників на серпень 2026 року ("Герань-1", "Герань-2", "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", "Гарпія", "Гербера", "Гербера-камікадзе", "Гербера сікер") – 11 тисяч одиниць.

Росіяни модернізують свої "Герань-4" Фото: скріншот

Нині вони переналаштовують виробництво з акцентом на турбореактивні "Герань-4" та "Герань-5": "В одній з нещодавніх атак 50% вже складали саме турбореактивні безпілотники. Тепер для них нам потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мале ППО".

Атаки на Київ та Київську область – що є ціллю

Раніше ГУР вже повідомляло, що росіяни здатні щомісяця проводити 3-4 комбіновані атаки, які будуть включати ракети різних типів плюс безпілотні літальні апарати. Ці атаки включатимуть Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків – центри нашого оборонно-промислового комплексу.

Скібіцький зазначив, що ворог веде розвідку за такими двома напрямками українського ОПК:

Перший – це наша балістика, вони намагаються не допустити наш вихід на серійне виробництво цього озброєння.

Другий – все, що пов'язано з БПЛА та FPV-дронами. Адже наші middle- та deepstrike реально дають результати.

Атаки на Київ мають дестабілізувати ситуацію в Україні

У ГУР МО вважають, що у Росії атаки на столицю України бачать через призму свого сприйняття. Адже в них найбільш захищені два міста – це Москва та Санкт-Петербург, що фактично і є Росією.

"Вони роблять все для того, щоб у цих містах не було навіть найменшої протестної активності, інакше – вона масштабується на всю федерацію. Вони виходять з такої ж логіки і щодо України: якщо у Києві буде дестабілізація – вона буде поширюватись і на інші регіони", — зазначив Скібіцький.

Взимку росіяни атакуватимуть критичну інфраструктуру: електрику та системі теплопостачання.

Зараз – це ОПК, логістика – і залізниця, і портова інфраструктура, і судноплавство. І цивільні цілі, як от "Нова пошта", чи склади "Розетки".

Також росіяни мають на меті показати картинку до виборів: "Вони бачать, як понищена їхня логістична система, і вони прагнуть підтримати власне населення такими ударами: мовляв, а от в Україні теж прилітає".

ВПК Росії – звідки беруть ресурси

Найбільш критичні елементи, як системи навігації, росіяни дістають від американських компаній, також від Китаю, Японії, Тайваню, Південної Кореї, Європи. І на сьогодні вони використовують для озброєння багато елементів виключно цивільного призначення.

Але нині росіяни намагаються повністю перейти на комплектуючі власного виробництва.

Що стосується дронів "Герань-4" та "Герань-5" – то у них стоїть проблема щодо турбореактивних двигунів, які нині росіяни купують у Китаї і які дорого коштують: 35-40 тисяч доларів кожен.

Росія не робить запасів – Україну атакують ракети прямо з завода

Скібіцький підкреслив, що нині для застосування йде майже все з конвеєра. Єдине – ті "Калібри", що виробляються йдуть здебільшого зараз на забезпечення інших флотів, адже всі нові бойові кораблі та підводні човни РФ оснащені цими системами. Фактично вони йдуть у запас. До того ж у нас відсоток збиття "Калібрів" сягає майже 100% за наявності зенітних ракет.

Ті ракети Х-101, які в них не спрацьовують під час пуску, повторно відправляють на виробництво, щоби перевірити і усунути технічні проблеми.

Ракети Х-101 часто не спрацьовують

"За даними воєнної розвідки, станом на 5 серпня їхній запас, виділений для угруповання військ – близько 130 ракет 9М723. При цьому плановий місячний показник виробництва – 60 одиниць. Проте у липні замість 60 вони виготовили 65", — підкреслив Скібіцький.

За його словами, у Росії нині спрощена система технічного контролю під час виробництва ракет та передбачені покарання за невиконання планів. Втім є і хороші новини: росіяни змогли наростити виробництво балістики за рахунок того, що перестали випускати "Кинжали" та призупинили випуск та застосування Х-32 (модернізацію Х-22).

Допомога КНДР та Ірану

Іран, вважають у ГУР МО, допомагає частково, адже росіяни вже налагодили власне виробництво, а от КНДР допомагає активно. Поряд з нашим кордоном росіяни розгортають північнокорейський ракетний підрозділ. Також, за інформацією воєнної розвідки, КНДР передала РФ ще 40 своїх ракет KN-23 та KN-24.

В Росії з'явився "Рассвет" – це аналог Starlink

Росія в березні 2026 року вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників, далі запускатимуть інші, щоби створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році.

"Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над нашою територією. Коли росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників – ця система працюватиме як Starlink. І вже йде дискусія, як з цим боротись", — зазначив Скібіцький.

Резюмуючи, генерал-майор Вадим Скібіцький пояснив, що росіяни можуть зменшити кількість ракет, яка летить по одній цілі, але "паузу вони навряд чи будуть робити".

"Зараз у них у пріоритеті ураження одних цілей, а потім вони будуть переключатись на інші. Проте все буде передусім залежати від обсягів їхнього виробництва – чи зможуть вони підтримувати нинішні темпи. А тому завдання ГУР МО України разом з іншими складовими Сил оборони зірвати плани противника, діяти на випередження та наносити якомога більші втрати агресору", — сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому компанії Raytheon і Lockheed Martin, які залучені до виробництва протиракет до Patriot, відмовляються передавати ліцензії Україні. Це єдині перехоплювачі, які можуть збити балістику.

Раніше командир 429 бригади "Ахіллес" Юрій Федоренко закликав українців розпочати готуватися до зими вже зараз. За його словами, громадянам слід уже починати робити критично важливі запаси.