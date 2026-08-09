"Іншого вибору немає": командир "Ахіллесу" радить українцям підготуватися до важкої зими (відео)

Командир 429 бригади "Ахіллес" Юрій Федоренко закликає українців розпочати готуватися до зими вже зараз. За його словами, громадянам слід уже починати робити критично важливі запаси.

Майор ЗСУ відзначає, що українці не звертають уваги на питання блекаутів, до яких слід почати готуватися. Про це він розповів у інтерв'ю 24 каналу.

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"Вкотре звертаючись до українців: прошу, якщо у вас є можливість поставити додаткові в себе в під’їзді електробатареї, закупити вже сьогодні електрогенератор, якщо цього не зробили чи міська влада у зв’язку з дефіцитом бюджету та дуже високою потребою в організації тих заходів, подумайте про це вже сьогодні", — зазначив Федоренко.

За його словами, наразі на рівні держави та громад приготування до зими тривають "достатньо активно". Однак, вказує військовий, в України нині недостатньо коштів та виробничих потужностей, щоби повністю підготуватись до опалювального сезону.

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Майор ЗСУ резумює, що пошук генераторів, коли стовпчик термометра сягатиме -20 градусів є ненайкращим варіантом. Попри те, зазначає Федоренко, що ціна на генератори та живлення вдарить по гаманцю, однак "іншого вибору немає".

Раніше Фокус повідомляв про чотири вразливі місця комунальної системи України. Економіст Володимир Омельченко переконаний, що не факт, що на Україну чекає комунальний колапс цієї зими, але серйозні проблеми неминучі.

Згодом стало відомо, що в Раді представили масштабний план підготовки України до важкої зими. Зима 2026–2027 років може стати для України надзвичайно складною через постійну загрозу нових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.