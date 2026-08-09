"Другого выбора нет": командир "Ахиллеса" советует украинцам подготовиться к тяжелой зиме (видео)

Командир 429-й бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко призывает украинцев начать готовиться к зиме уже сейчас. По его словам, гражданам следует уже сейчас начинать создавать жизненно важные запасы.

Майор ВСУ отмечает, что украинцы не обращают внимания на проблему отключений электроэнергии, к которым следует начать готовиться. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

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"В очередной раз обращаюсь к украинцам: прошу, если у вас есть возможность установить дополнительные аккумуляторы в подъезде, приобрести уже сегодня электрогенератор, если этого еще не сделали городские власти в связи с дефицитом бюджета и очень высокой потребностью в организации этих мероприятий, подумайте об этом уже сегодня", — отметил Федоренко.

По его словам, в настоящее время на уровне государства и общин подготовка к зиме ведется "достаточно активно". Однако, как отмечает военный, у Украины сейчас недостаточно средств и производственных мощностей, чтобы полностью подготовиться к отопительному сезону.

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Майор ВСУ делает вывод, что поиск генераторов, когда столбик термометра опустится до -20 градусов, — не самый лучший вариант. Несмотря на то, отмечает Федоренко, что цена на генераторы и электропитание ударит по кошельку, однако "другого выбора нет".

Ранее Фокус сообщал о четырёх уязвимых местах коммунальной системы Украины. Экономист Владимир Омельченко убеждён, что не факт, что Украину ждёт коммунальный коллапс этой зимой, но серьёзные проблемы неизбежны.

Впоследствии стало известно, что в Раде был представлен масштабный план подготовки Украины к суровой зиме. Зима 2026–2027 годов может стать для Украины чрезвычайно сложной из-за постоянной угрозы новых ударов РФ по энергетической инфраструктуре.