У Києві пролунали вибухи: росіяни запустили балістичні ракети і "Циркони" на столицю, здійнялася пожежа

Уночі 11 серпня у Києві пролунали вибухи. Росіяни запустили балістичні ракети та гіперзвукові ракети "Циркон" на столицю.

У Києві пролунала ціла серія вибухів на тлі російського обстрілу балістичними ракетами. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", — зазначив Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації перед цим попередили, що у столиці оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. Також повітряну тривогу оголосили у низці східних, північних, південних та центральних областей на тлі загрози.

У Києві пролунала серія вибухів на тлі обстрілу росіян

Повітряні сили фіксували пуски балістичних ракет у напрямку низки міст. Зокрема росіяни запустили ракети на Павлоград у Дніпропетровській області, на Запоріжжя та на Київ.

Відео дня

Повітряні сили попереджали про рух ракет у напрямку Павлограду, Запоріжжя і Києва

За підрахунками моніторингових каналів, ворог спрямував на столицю щонайменше 2 ракети типу "Циркон" з Курської області. Проте офіційних даних щодо цього немає.

У місцевих Telegram-каналах повідомили, що після вибухів у Києві здійнялася пожежа внаслідок російської атаки. Міський голова Кличко згодом інформував, що у Шевченківському районі Києва зафіксовано виклик медиків після обстрілу.

"Виклик медиків у Шевченківський район Києва. Бригада виїхала", — зазначив мер.

За даними КМВА, у Шевченківському районі палають складські приміщення внаслідок атаки. Вся інформація щодо наслідків на момент публікації уточнюється.

Нагадаємо, 10 серпня командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді заявив під час інтерв'ю Associated Press, що росіяни можуть збільшити потужність ударів у 2,5 раза і довести до 200 "Іскандерів" за раз під час обстрілів.

Також 10 серпня очільник Опішнянської територіальної громади на Полтавщині Микола Різник повідомив, що громада залишилася без АЗС після російських атак.