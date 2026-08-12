Россияне нанесли удар по "Эпицентру" в Запорожье: вспыхнул сильный пожар (видео)

В ночь на 12 августа россияне нанесли удар с помощью дронов по Запорожью, поразив объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела в городе разразился сильный пожар и возникли перебои с электроснабжением.

Во время ночного обстрела враг поразил здание торгового центра в одном из спальных районов Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"В результате вражеского удара по Запорожью был поврежден торговый центр. Возник пожар", — отметил чиновник.

Впоследствии Федоров обнародовал кадры последствий российского обстрела. На них видно, что вражеская атака повредила здание торгового центра "Эпицентр" в Запорожье. Здание охватило пламя, и, судя по кадрам, показанным в ОВА, имеются значительные повреждения.

Пожар в здании "Эпицентра" в Запорожье в результате ночной атаки РФ

Последствия удара по объекту на момент публикации выясняются. В компании пока не прокомментировали атаку. Данных о раненых или погибших пока не поступало.

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Кроме того, в Запорожье пострадал частный жилой дом, сообщил глава ОГА. Там выбиты окна, повреждены ворота и забор, а также возник пожар, который спасатели быстро потушили.

В Запорожье также поврежден частный жилой дом

В Запорожье — перебои с электричеством после атаки россиян: что известно

В ОВА также сообщили, что в результате ночной атаки в Запорожье наблюдаются отключения электричества. По словам Федорова, в одном из районов города около 1200 потребителей остались без электроэнергии.

Чиновник заверил, что экстренные службы приступят к восстановлению электроснабжения, как только это позволит обстановка с безопасностью.

Напомним, в ночь на 11 августа россияне также атаковали Запорожье: власти сообщали о погибших и многочисленных раненых, в городе вспыхнули пожары и фиксировались отключения электричества.

Кроме того, 11 августа российский дрон попал прямо в грузовик с цистерной в Одесской области, в результате чего погибли и пострадали люди.