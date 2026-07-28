У Запоріжжі через атаки РФ закривається торгівельна мережа: що очікує на городян

Постійні повітряні удари Російської Федерації по Запоріжжю ускладнили роботу працівників міжнародної торговельної гуртової компанії, і тому філія у цьому місті закривається. Людям пропонують робити покупки в інших містах, до яких добиратись від 60 до 120 км. Що відбувається у Запоріжжі, розташованому на відстані 14 км від сірої зони на південному фронті?

У Запоріжжі закривають торгівельний центр мережі Metro, ідеться у повідомленні на сторінці Facebook компанії. Вказується, що через сигнали повітряної тривоги магазин постійно переривав роботу, щоб персонал та клієнти перебували у безпечних місцях. У таких умовах магазин працювати не може, і тому його закривають.

Допис про закриття ТЦ Metro за адресою Оріхівське шосе, 7-А у Запоріжжі з'явився вдень 28 липня. Наголошується, що партнери зможуть і надалі отримуватимуть гуртові замовлення, які надходитимуть з інших регіонів. Тим часом людям пропонують їздити у Дніпро (за 60 км на північ) та у Кривий Ріг (за 120 км на захід по прямій). Компанія запевнила, що закриття "тимчасове".

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"За таких умов не вдається підтримувати стабільну роботу й належний рівень обслуговування", — написала компанія.

Ситуація в Запоріжжі — заява про закриття ТЦ 28 липня Фото: Скриншот

У мережі можна відшукати інформацію про інші магазини мережі Metro, розташовані у містах біля лінії фронту. Зокрема, у Харкові 11 липня закривали магазин гуртової торгівлі "зі міркувань безпеки", але вже за три дні відкрили, повідомили місцеві медіа (відстань до фронту — близько 40 км).

Ситуація в Запоріжжі — деталі

На карті бойових дій проєкту DeepState можна позначити місцерозташування магазину, який закрили у Запоріжжі з 28 липня. Бачимо, що відстань від ТЦ до червоної зони, підконтрольної ЗС РФ, — близько 25 км. [Дальність КАБів РФ складає близько 40-90 км — ред.].

Ситуація в Запоріжжі — відстань до фронту 28 липня Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про низку ударів по Запоріжжю, які стались у перші шість місяців 2026 року. Зокрема, один з ударів стався 27 липня, повідомили у Запорізькій ОВА. Російські авіабомби упали в районі приватної забудови та зруйнували приватні будинки. Під руїнами загинув 60-річний чоловік, а ще одного, 22-річного, вдалось врятувати.

Ще один російський обстріл Запоріжжя стався 20 червня. Згідно з даними військової адміністрації, засоби ураження ЗС РФ влучили по дитячому садочку. На фото з місця влучання — уламки дитячих стільчиків, які лежать попід стіною.

Тим часом 26 липня стало відомо про удар РФ по гіпермаркету будівельних матеріалів "Епіцентр" у Кривому Розі. На кадрах з району влучання показали стовп диму над містом, розташованим за 70 км від лінії боїв на лівому березі Дніпра. При цьому місцева влада нагадала що гіпермаркет працював 19 років і був серйозно пошкоджений внаслідок російського повітряної атаки.

Нагадуємо, 26 липня через удар РФ сталась трагедія у Чернігові: загорівся гіпермаркет будматеріалів, загинула 10-річна дівчинка.