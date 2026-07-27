РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблий, з-під руїн витягнули пораненого, — ОВА (фото)

Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про удар керованих авіабомб Росії по обласному центру. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, є поранені. Крім того, з-під завалів витягнули 22-річного чоловіка, який майже не постраждав. На фото та відео з місця подій — руїни, які залишились від удару РФ по цивільних об'єктах.

РФ вдарила по передмістю Запоріжжя близько 5-6 години 27 липня, ідеться у повідомленні глави ОВА. Посадовець пояснив, що російська бомба повністю зруйнувала приватний будинок та убила 67-річного чоловіка. На одному з фото — жінка, яка стоїть біля зруйнованого дому, на іншому — медиків, які спілкуються з чоловіком, якого щойно витягнули з-під завалів.

Під ранок 27 липня Іван Федоров інформував про атаку дронів ЗС РФ, а згодом стало відомо про удар КАБів. На місце подій прибули рятувальники ДСНС, почали розбирати завали. Спершу була інформація, що під завалами можуть бути люди, й рятувальні роботи ще тривають. За кілька хвилин — публікація про порятунок чоловіка.

Відео дня

Близько 7 год глава ОВА підсумував минулу добу для Запоріжжя та Запорізької області. З'ясувалось, що Запоріжжя потерпало від атак КАБів, дронів та артилерії ЗС РФ. Сумарно загинуло двоє цивільних і ще 13 отримали поранення. Крім того, влада зафіксувала 124 звернення щодо руйнування житла, машин та інфраструктури. Федоров повідомив про 22 авіаудари по 15 населених пунктах (у тому числі — по обласному центру), 624 дронових атаки та 261 артилерійський удар (Степногірськ, Мала Токмачка і ще 18 населених пунктів на Запорізькому напрямку).

Удари по Запоріжжю — деталі

Зазначимо, Фокус писав про попередні удари РФ по Запоріжжю. Одне з влучань російських КАБів сталось 30 червня. Під ударом авіації опинився, серед іншого, дитячий садок у передмісті обласного центру. На фото з точки влучання показали купу дитячих стільчиків, поламаних внаслідок влучання російської бомби. Згідно з даними ОВА, того разу отримали поранення четверо людей, а удар відбувся зранку, близько 10 год.

Ще одна російська атака по Запоріжжю відбулась 29 червня. Військова адміністрація повідомила, що протягом доби ЗС РФ двічі намагались влучити по будівлі ОВА. Крім того, Запоріжжя опинилось під ударом ЗС РФ 4 липня, під час чергової масованого обстрілу ракетами та дронами. Іван Федорова попередив людей про загрозу КАБів, наліт дронів, про вибухи в обласному центрі та в області. Згодом стало відомо про вісьмох поранених віком від 15 до 60 років.

Нагадуємо, 16 квітня медіа писали про атаку РФ по Запоріжжю: під ударом опинився храм, від якого залишилась стіна з уцілілим хрестом.