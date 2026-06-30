ЗС РФ атакували Запоріжжя КАБами: під ударом опинився дитсадок, є поранені (фото)

30 червня ввечері, за півтори години, російська армія скинула на Запоріжжя сім керованих авіабомб та завдала при цьому серію ударів по місту. Серед пошкоджених об'єктів — дитячий садок, а також житлова забудова й інша цивільна інфраструктура.

Як повідомив на своїй сторінці у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров, перший удар по обласному центру стався близько 10:18. Зокрема, внаслідок цього влучання було пошкоджено будівлю,і згодом на місці удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Спочатку повідомлялося, що постраждалих немає.

Атака ЗС РФ по Запоріжжю 30 червня Фото: Іван Федоров

Втім пізніше стало відомо про перших поранених. Спершу медичної допомоги потребували двоє людей, життю яких, за словами очільника області, нічого не загрожувало. Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох. Також травм зазнали 48-річна жінка, а ще чоловіки віком 51, 54 та 67 років.

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Та на цьому ворог не зупинився, вже близько 16:00 російські війська знову атакували Запоріжжя, цього разу безпілотником. Під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури, де виникла пожежа. Внаслідок цієї атаки одна людина отримала поранення.

Невдовзі російська армія завдала ще одного удару по обласному центру керованими авіабомбами. За попередніми даними, двоє людей потребували допомоги медиків. Згодом стало відомо про першого загиблого та ще чотирьох поранених із осколковими травмами.

Удар ЗС РФ по Запоріжжю керованими авіабомбами Фото: Іван Федоров Удар ЗС РФ по Запоріжжю керованими авіабомбами Фото: Іван Федоров

У результаті масованого авіаудару були зруйновані приватні будинки, виникла пожежа, а також пошкоджено дитячий садок. Під час удару по дошкільному закладу поранення отримав його охоронець, якому надали необхідну медичну допомогу.

Росіяни атакували у Запоріжжі дитячий садочок Фото: Іван Федоров Росіяни атакували у Запоріжжі дитячий садочок Фото: Іван Федоров

За оновленими даними, станом на вечір 30 червня кількість постраждалих продовжила зростати. За медичною допомогою звернулися вже 15 жителів Запоріжжя віком від 47 до 87 років. Люди отримали осколкові поранення, контузії та інші травми. Найважчий стан у 76-річної жінки, яку госпіталізували до лікарні.

30 червня ЗС РФ атакували Запоріжжя Фото: Іван Федоров

Крім того, кількість загиблих зросла до двох. Жертвами російського авіаудару стали 62-річний та 45-річний чоловіки.

За інформацією Івана Федорова, протягом півтори години російські війська скинули на Запоріжжя сім керованих авіаційних бомб. На місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів, а всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що 29 червня російські війська також практично безперервно атакували Запоріжжя. Протягом дня окупанти двічі вдарили по будівлі Запорізької ОДА, а також атакували цивільний транспорт. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще щонайменше 15 дістали поранення, серед яких були двоє дітей.

Також Фокус писав, що вранці 28 червня росіяни КАБами вдарили по житловому сектору Запоріжжя. Зокрема, внаслідок цього удару поранення отримали троє людей, серед яких була дитина.