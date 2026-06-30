ВС РФ атаковали Запорожье КАБами: под удар попал детский сад, есть раненые (фото)

30 июня вечером в течение полутора часов российская армия сбросила на Запорожье семь управляемых авиабомб и нанесла при этом серию ударов по городу. Среди поврежденных объектов — детский сад, а также жилая застройка и другая гражданская инфраструктура.

Как сообщил на своей странице в Telegram глава Запорожской ОГА Иван Федоров, первый удар по областному центру был нанесен около 10:18. В частности, в результате этого попадания было повреждено здание, а впоследствии на месте удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Изначально сообщалось, что пострадавших нет.

Атака ВС РФ на Запорожье 30 июня Фото: Иван Федоров

Впрочем, позже стало известно о первых раненых. Сначала медицинская помощь потребовалась двум людям, жизнь которых, по словам главы области, не была под угрозой. Впоследствии число пострадавших возросло до четырёх. Также травмы получили 48-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 51, 54 и 67 лет.

Відео дня

Но на этом враг не остановился: уже около 16:00 российские войска вновь атаковали Запорожье, на этот раз с помощью беспилотника. Под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры, где возник пожар. В результате этой атаки один человек получил ранение.

Вскоре российская армия нанесла очередной удар по областному центру с помощью управляемых авиабомб. По предварительным данным, двум людям потребовалась медицинская помощь. Позже стало известно о первом погибшем и ещё четырёх раненых с осколочными ранениями.

Удар ВС РФ по Запорожью управляемыми авиабомбами Фото: Иван Федоров Удар ВС РФ по Запорожью управляемыми авиабомбами Фото: Иван Федоров

В результате массированного авиаудара были разрушены частные дома, возник пожар, а также был поврежден детский сад. Во время удара по дошкольному учреждению ранение получил его охранник, которому была оказана необходимая медицинская помощь.

Россияне атаковали детский сад в Запорожье Фото: Иван Федоров Россияне атаковали детский сад в Запорожье Фото: Иван Федоров

По обновленным данным, по состоянию на вечер 30 июня число пострадавших продолжало расти. За медицинской помощью обратились уже 15 жителей Запорожья в возрасте от 47 до 87 лет. Люди получили осколочные ранения, контузии и другие травмы. Наиболее тяжелое состояние у 76-летней женщины, которую госпитализировали в больницу.

30 июня Вооруженные силы РФ атаковали Запорожье Фото: Иван Федоров

Кроме того, число погибших возросло до двух. Жертвами российского авиаудара стали 62-летний и 45-летний мужчины.

По информации Ивана Федорова, в течение полутора часов российские войска сбросили на Запорожье семь управляемых авиационных бомб. В местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов, а всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что 29 июня российские войска также практически непрерывно обстреливали Запорожье. В течение дня оккупанты дважды нанесли удары по зданию Запорожской ОГА, а также обстреляли гражданский транспорт. В результате обстрелов погибли три человека, еще как минимум 15 получили ранения, среди которых были двое детей.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что утром 28 июня россияне нанесли удар по жилому району Запорожья с помощью КАБ. В частности, в результате этого удара ранения получили три человека, среди которых был ребенок.