Россия в течение дня дважды обстреляла здание Запорожской ОГА: в городе есть пострадавшие (фото)

29 июня российские войска нанесли несколько ударов по Запорожью, в частности, обстреляв здание областной государственной администрации и гражданский транспорт. В результате обстрелов погибли три человека, ещё как минимум 15 получили ранения, среди них — дети.

На своей странице в Telegram глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что 29 июня российская армия дважды нанесла удары по зданию Запорожской областной государственной администрации.

Первый удар оккупанты нанесли около 18:30. В результате попадания возник пожар, который спасателям удалось быстро локализовать. По словам Федорова, в результате атаки никто не пострадал. Впоследствии российские военные повторно атаковали здание администрации. Этот удар также обошёлся без жертв и раненых.

Кроме того, в течение дня россияне атаковали гражданский транспорт в Запорожье. Около 16:00 беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю в одном из районов города.

Відео дня

Последствия обстрела Запорожья 29 июня Фото: Иван Федоров Последствия обстрела Запорожья 29 июня Фото: Иван Федоров

Впоследствии российский дрон поразил маршрутное такси. Сначала сообщалось о трёх раненых — двух мужчинах и одной женщине. Позже глава ОВА сообщил о двух погибших и шести раненых, среди которых был ребёнок.

Позже стало известно, что в машине скорой помощи скончалась тяжело раненая женщина. Таким образом, число погибших возросло до трёх. Медики диагностировали у пострадавших осколочные ранения, контузии и ссадины. Впоследствии число раненых в маршрутке увеличилось до восьми.

В тот же день российский беспилотник взорвался рядом с городским автобусом. Сначала медицинская помощь потребовалась четырём пассажирам, однако впоследствии число пострадавших возросло до семи. Среди них — две девушки в возрасте 14 и 16 лет и пятеро взрослых в возрасте от 23 до 64 лет.

Обстрел Харькова и Днепра 29 июня — что известно о последствиях атаки РФ

Кроме того, 29 июня российские войска атаковали и другие украинские города — Харьков и Днепр. В результате обстрелов погибли мирные жители, ещё десятки человек получили ранения, а также была повреждена гражданская инфраструктура.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, сначала российский беспилотник поразил Шевченковский район города. Впоследствии оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Холодногорский район. Сначала сообщалось о двух пострадавших, но с каждым обновлением число жертв увеличивалось.

В результате атаки погибла 23-летняя девушка, ещё десять человек получили ранения, часть из них находится в тяжёлом состоянии. Российский удар повредил трамвай, контактную сеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и жилые дома рядом с местом попадания. Кроме того, в Холодногорском районе зафиксировали еще одно попадание управляемой авиабомбы. К счастью, она не взорвалась, поэтому на месте работали взрывотехники.

В то же время мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате российской атаки погибли пять мирных жителей. Среди погибших — женщина, работавшая оператором на производственной линии, мужчина, также работавший на предприятии, а также трое строителей. Они ремонтировали крышу цеха, которая была повреждена во время одного из предыдущих российских ударов.

По словам Филатова, все погибшие были обычными мирными жителями, которые выполняли свою работу. Он также сообщил, что в больницах Днепра остаются пострадавшие с тяжелыми осколочными ранениями и переломами. Медики продолжают бороться за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что утром 28 июня россияне нанесли удар КАБами по жилому району Запорожья. В частности, в результате этого удара ранения получили три человека, среди которых был ребенок.

Кроме того, в воскресенье российские войска обстреляли Киев баллистическими ракетами. Так, ночью в столице раздались мощные взрывы, а позже стало известно, что в результате обстрела в Дарницком районе пострадал один человек.