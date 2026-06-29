Ракетный удар по Днепру: Филатов рассказал, кем были пятеро погибших

29 июня днем российские военные ударили ракетов по частному предприятию в Днепре. На данный момент уже известно о пяти погибших людях, ставших жертвами агрессии РФ.

Двое из погибших, мужчина и женщина, работали на предприятии, написал в соцсетях мэр Днепра Борис Филатов. Еще трое делали ремонт здания, которое уже было повреждено ранее во время обстрела.

"Сегодня Россия убила еще пятерых мирных днепрян.Женщина, являвшаяся оператором линии заготовок для обычных пластиковых бутылок. Мужчину, который также занимался производством. Трех строителей, которые чинили крышу цеха после предварительных вражеских ударов. Это люди, которые просто работали во благо своего родного города", — говорится в сообщении.

Филатов выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также добавил, что сейчас в больницах города остаются пострадавшие с тяжелыми осколочными ранениями и разными переломами, а врачи делают для их спасения все возможное.

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По информации ГСЧС, на данный момент известно о 29 пострадавших, из которых четверо – в тяжелом состоянии. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные поражения, переломы, контузии.

В комментарии "Суспільному" сотрудник предприятия, которое подверглось атаке, сообщил, что больше всего повреждены офисные помещения, там же — и основная масса пострадавших. Также разрушен один из цехов.

"Предприятие гражданское, ничего стратегического здесь мы не производим. Но ведь бьют по самому болезненному. Между тревогой и взрывом была буквально минута — никто не успел скрыться", — рассказал он.

Сегодня же российские террористы ударили по маршрутке в Запорожье. Уже известно о рех погибших мирных жителях.

Напомним, на прошлой неделе ВС РФ ударили авиабомбой по центральному пляжу в Запорожье.

Также сообщалось, что россияне атаковали по кинотеатру в Конотопе.