Ракетний удар по Дніпру: Філатов розповів, ким були п`ятеро загиблих

29 червня вдень російські військові завдали ракетного удару по приватному підприємству в Дніпрі. Наразі вже відомо про п’ятьох загиблих, які стали жертвами агресії РФ.

Двоє із загиблих, чоловік і жінка, працювали на підприємстві, повідомив у соцмережах мер Дніпра Борис Філатов. Ще троє проводили ремонт будівлі, яка вже була пошкоджена раніше під час обстрілу.

"Сьогодні Росія вбила ще п'ятьох мирних мешканців Дніпра. Жінку, яка працювала оператором лінії заготовок для звичайних пластикових пляшок. Чоловіка, який також займався виробництвом. Трьох будівельників, які лагодили дах цеху після попередніх ворожих ударів. Це люди, які просто працювали на благо свого рідного міста", — йдеться в повідомленні.

Філатов висловив щирі співчуття родинам загиблих, а також додав, що наразі в лікарнях міста перебувають постраждалі з важкими осколковими пораненнями та різними переломами, а лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їх.

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За інформацією ДСНС, на даний момент відомо про 29 постраждалих, четверо з яких перебувають у важкому стані. Постраждалі отримали черепно-мозкові травми, осколкові поранення, переломи та контузії.

У коментарі для "Суспільного" співробітник підприємства, яке зазнало атаки, повідомив, що найбільше постраждали офісні приміщення, саме там — і більшість постраждалих. Також зруйновано один із цехів.

"Це приватне підприємство, ми тут нічого стратегічного не виробляємо. Але ж удари наносять по найболючішому. Між сигналом тривоги та вибухом минула буквально хвилина — ніхто не встиг сховатися", — розповів він.

Сьогодні ж російські терористи здійснили напад на маршрутку в Запоріжжі. Вже відомо про трьох загиблих мирних жителів.

Нагадаємо, минулого тижня ЗС РФ завдали удару авіабомбою по центральному пляжу в Запоріжжі.

Також повідомлялося, що росіяни завдали удару по кінотеатру в Конотопі.