РФ протягом дня двічі атакувала будівлю Запорізької ОВА: у місті є жертви (фото)

Російські війська 29 червня завдали кількох ударів по Запоріжжю, зокрема атакувавши будівлю обласної державної адміністрації та цивільний транспорт. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще щонайменше 15 дістали поранення, серед них — діти.

На своїй сторінці у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що 29 червня російська армія двічі вдарила по будівлі Запорізької ОДА.

Перший удар окупанти завдали близько 18:30. Через влучання виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося швидко локалізувати. За словами Федорова, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Згодом російські військові повторно атакували будівлю адміністрації. Цей удар також минувся без жертв і поранених.

Крім того, протягом дня росіяни атакували цивільний транспорт у Запоріжжі. Близько 16:00 безпілотник вдарив по цивільному автомобілю в одному з районів міста.

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Наслідки атаки по Запоріжжю 29 червня Фото: Іван Федоров Наслідки атаки по Запоріжжю 29 червня Фото: Іван Федоров

Згодом російський дрон влучив у маршрутне таксі. Спочатку було відомо про трьох поранених — двох чоловіків і жінку. Пізніше начальник ОВА повідомив про двох загиблих і шістьох поранених, серед яких була дитина.

Пізніше стало відомо, що у кареті швидкої допомоги померла важкопоранена жінка. Таким чином кількість загиблих зросла до трьох. Медики діагностували у постраждалих осколкові поранення, контузії та садна. Згодом кількість поранених у маршрутці збільшилася до восьми.

Цього ж дня російський безпілотник вибухнув поруч із міським автобусом. Спочатку допомога медиків знадобилася чотирьом пасажирам, однак згодом кількість постраждалих зросла до семи. Серед них — дві дівчини віком 14 і 16 років та п'ятеро дорослих віком від 23 до 64 років.

Обстріл Харкова та Дніпра 29 червня — що відомо про наслідки атаки РФ

Також 29 червня російські війська атакували й інші українські міста — Харків і Дніпро. Внаслідок обстрілів загинули мирні жителі, ще десятки людей отримали поранення, а також зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, спочатку російський безпілотник влучив у Шевченківському районі міста. Згодом окупанти скинули керовану авіабомбу на Холодногірський район. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, але з кожним оновленням кількість жертв зростала.

У результаті атаки загинула 23-річна дівчина, ще десять людей дістали поранення, частина з них перебуває у важкому стані. Російський удар пошкодив трамвай, контактну електромережу, понад 15 автомобілів, будівлю підприємства та житлові будинки поруч із місцем влучання. Крім того, у Холодногірському районі зафіксували ще одне влучання керованої авіабомби. На щастя, вона не вибухнула, тому на місці працювали вибухотехніки.

Водночас мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російська атака забрала життя п'ятьох мирних жителів. Серед загиблих — жінка, яка працювала операторкою виробничої лінії, чоловік, який також працював на підприємстві, а також троє будівельників. Вони ремонтували дах цеху, який був пошкоджений під час одного з попередніх російських ударів.

За словами Філатова, усі загиблі були звичайними цивільними людьми, які виконували свою роботу. Він також повідомив, що у лікарнях Дніпра залишаються постраждалі з важкими осколковими пораненнями та переломами. Медики продовжують боротися за їхнє життя та надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що вранці 28 червня росіяни КАБами вдарили по житловому сектору Запоріжжя. Зокрема, внаслідок цього удару поранення отримали троє людей, серед яких була дитина.

Крім того, в неділю російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Так. вночі у столиці пролунали потужні вибухи, а згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу в Дарницькому районі постраждала одна людина.