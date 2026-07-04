РФ вдарила по цивільній інфраструктурі України: є загиблі, серед жертв — 5-річна дитина (фото)

Ввечері 3 липня та в ніч на 4 липня російські війська завдали ударів по Одеській, Запорізькій та Сумській областях. Внаслідок атак загинули мирні жителі, десятки людей отримали поранення, серед постраждалих є діти, також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, російські військові завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на складській будівлі, де зберігалися продукти харчування.

Удар також пошкодив розташовані поруч складські приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували займання, а на місці події продовжили працювати всі профільні служби. За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення, їм надали необхідну медичну допомогу. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення.

ЗС РФ атакували Одеську область 4 липня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Близько 09:20 голова Одеської ОВА уточнив, що до лікарні доправили двох постраждалих чоловіків віком 29 та 41 рік. Один із них перебуває у стані середньої тяжкості, другий — у задовільному. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

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Майже одночасно російські війська розпочали атаку на Запорізьку область. Близько 22:00 голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив жителів про загрозу застосування керованих авіаційних бомб, а згодом повідомив про вибухи в області та закликав людей залишатися в укриттях.

Російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя Фото: Іван Федоров

Спочатку стало відомо про поранення жінки та ймовірність того, що під завалами перебувають люди. Пізніше область також перебувала під загрозою ударів безпілотників, а повітряна небезпека зберігалася практично до самого ранку.

За уточненими даними Івана Федорова, близько 23:00 російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Внаслідок атаки поранення отримали восьмеро людей, серед яких двоє дітей — 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Також постраждали дві жінки та четверо чоловіків віком від 20 до 66 років. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя Фото: Іван Федоров Російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя Фото: Іван Федоров

Того ж дня російська авіація атакувала Суми керованими авіабомбами. Як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, кількість постраждалих зросла до 27 осіб, серед яких семеро дітей.

За його словами, лікарям вдалося реанімувати чоловіка, у якого після вибуху зупинилося серце. Наразі він перебуває у критично важкому стані. Також у вкрай важкому стані залишається молода жінка, за життя якої продовжують боротися медики.

Водночас російський удар забрав життя трьох мирних жителів. На місці атаки медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку, однак реанімаційні заходи не дали результату. Разом із нею загинула її 34-річна мати. Старша донька жінки отримала травми середнього ступеня тяжкості та перебуває в лікарні. Крім того, жертвою обстрілу став 61-річний чоловік.

Наразі на місцях усіх російських атак продовжують працювати рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці, які ліквідовують наслідки обстрілів і документують чергові злочини Росії проти цивільного населення України.

Нагадаємо, що російські війська атакували КАБами територію відомої птахофабрики в Україні, що є однієї з найбільших у Європі. Вона розташована у Чорнобаївці Херсонської області. Внаслідок удару на підприємстві виникла масштабна пожежа, а виробничий комплекс зазнав значних руйнувань.

Також Фокус писав, що в результаті нічної атаки безпілотників РФ по Роменській громаді на Сумщині загинули четверо людей, серед них — мама та її маленька донька, якій не було й двох років.