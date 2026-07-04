РФ ударила по гражданской инфраструктуре Украины: есть погибшие, среди жертв — ребенок (фото)

Вечером 3 июля и в ночь на 4 июля российские войска нанесли удары по Одесской, Запорожской и Сумской областям. В результате атак погибли мирные жители, десятки человек получили ранения, среди пострадавших есть дети, также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

По словам главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, российские военные нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре области. В результате атаки возник крупный пожар в складском здании, где хранились продукты питания.

Взрыв также повредил расположенные поблизости складские помещения. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, а на месте происшествия продолжили работу все профильные службы. По предварительной информации, два человека получили ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против гражданского населения.

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по Одесской области 4 июля Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Около 09:20 глава Одесской ОГА уточнил, что в больницу доставили двух пострадавших мужчин в возрасте 29 и 41 года. Один из них находится в состоянии средней тяжести, второй — в удовлетворительном. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Почти одновременно российские войска начали наступление на Запорожскую область. Около 22:00 глава Запорожской ОГА Иван Федоров предупредил жителей об угрозе применения управляемых авиационных бомб, а впоследствии сообщил о взрывах в области и призвал людей оставаться в укрытиях.

Российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья Фото: Иван Федоров

Сначала стало известно о ранении женщины и о том, что под завалами, вероятно, находятся люди. Позже область также оказалась под угрозой ударов беспилотников, а воздушная опасность сохранялась практически до самого утра.

По уточненным данным Ивана Федорова, около 23:00 российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. В результате атаки ранения получили восемь человек, среди которых двое детей — 15-летний мальчик и 16-летняя девочка. Также пострадали две женщины и четверо мужчин в возрасте от 20 до 66 лет. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья Фото: Иван Федоров Российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья Фото: Иван Федоров

В тот же день российская авиация нанесла удар по Сумам с помощью управляемых авиабомб. Как сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, число пострадавших возросло до 27 человек, в том числе семеро детей.

По его словам, врачам удалось реанимировать мужчину, у которого после взрыва остановилось сердце. В настоящее время он находится в критически тяжелом состоянии. Также в крайне тяжелом состоянии остается молодая женщина, за жизнь которой продолжают бороться медики.

В то же время российский удар унес жизни трёх мирных жителей. На месте атаки медики пытались спасти 5-летнюю девочку, однако реанимационные меры не дали результата. Вместе с ней погибла её 34-летняя мать. Старшая дочь женщины получила травмы средней степени тяжести и находится в больнице. Кроме того, жертвой обстрела стал 61-летний мужчина.

В настоящее время на местах всех российских атак продолжают работать спасатели, медики, коммунальные службы и правоохранители, которые устраняют последствия обстрелов и фиксируют очередные преступления России против гражданского населения Украины.

Напомним, что российские войска нанесли удары с помощью КАБ по территории известной птицефабрики в Украине, которая является одной из крупнейших в Европе. Она расположена в Чернобаевке Херсонской области. В результате удара на предприятии возник масштабный пожар, а производственный комплекс получил значительные повреждения.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в результате ночной атаки беспилотников РФ на Роменскую общину в Сумской области погибли четыре человека, в том числе мать и её маленькая дочь, которой не было и двух лет.