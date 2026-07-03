Атака РФ на Сумскую область: погибли мать с маленькой дочерью

В результате ночной атаки российских беспилотников на Роменскую общину в Сумской области погибли четверо человек, в том числе мать и её маленькая дочь, которой не было и двух лет. Ещё трое мужчин получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров. По уточненным данным, российский ударный беспилотник поразил многоквартирный дом, после чего разразился масштабный пожар.

Сначала власти сообщали о двух погибших женщинах и одном раненом мужчине. Впоследствии число жертв возросло до четырёх. Погибли две женщины, пожилой мужчина и маленькая девочка.

"Российский удар унес её жизнь вместе с мамой", — сообщил Олег Григоров.

В результате атаки ранения получили трое мужчин. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства и окончательные последствия российского удара уточняются.

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Ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали о пролете российских ударных беспилотников над Сумской областью. Сначала сообщалось о группе БПЛА, пролетевшей мимо Лебедина в направлении Полтавской области, а затем — о новых группах дронов, которые двигались через Лебедин и Ромны в сторону Черниговской области.

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты, ракеты "Циркон" и реактивные беспилотники. Обстрел начался вечером 1 июля и продолжался в течение нескольких часов.

В результате удара в различных районах столицы возникли пожары, а уровень загрязнения воздуха резко возрос. Наихудшие показатели качества воздуха были зафиксированы в Подольском и Шевченковском районах.

Во время воздушной тревоги в киевском метро находилось более 52 тысяч человек. На одной из станций из-за взрыва поблизости образовалось сильное запыление, которое удалось устранить после запуска вентиляции. Несмотря на это, метрополитен продолжил работу в обычном режиме.