В Запоріжжі росіяни вдарили КАБами по храму під час молитви: є загиблі та поранені
Росіяни не перестають атакувати Запоріжжя. Після того, як прозвучала тривога 16 квітня, ЗС РФ атакували цивільні об'єкти. На фото з місця обстрілу видно, що росіяни зруйнували храм – на фасаді вцілів хрест.
"Щонайменше двоє постраждалих, під ударом цивільні об'єкти: ворог знову атакує Запоріжжя. За попередніми даними внаслідок російського удару пошкоджений магазин та інші об'єкти в одному з районів міста", - повідомив Іван Федоров, голова Запорізької ОВА.
Згодом він повідомив, що внаслідок обстрілу щонайменше п'ятеро людей отримали поранення і одна людина загинула.
В одному з районів міста під удар потрапив магазин та інші об'єкти.
У Нацполіції повідомили, що росіяни вдарили трьома КАБами по житловому району Запоріжжя, загинула людина, є поранені.
"Одна з керованих авіабомб поцілила по території релігійного закладу, де на той час перебували люди. Загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення. Також зруйновані магазин та інші довколишні обʼєкти. Пошкоджено автотранспорт", - розповіли поліцейські.
На місці працюють усі профільні служби. Триває обстеження територій.
Нині у Запорізькій області триває повітряна тривога через загрозу російських дронів.
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку побував колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він зняв документальний фільм про війну в Україні.
15 квітня росіяни масовано атакували міста України. Запоріжжя, Дніпро та Черкаси опинились під ударами ворожих ракет та дронів.