Колишній прем'єр-міністр Великої Британії сам написав матеріал про свою подорож на передову. І присоромив Захід за те, що він так мало допомагає Україні.

Борис Джонсон, окрім того, що описав свій візит до України, згадавши свою професію журналіста, але також анонсував документальний фільм про цю поїздку, сказавши, що він буде не схожий на жоден інший. І назва вже відома: Boris Johnson: In The Kill Zone, пише колишній прем'єр-міністр у своєму матеріалі для Daily Mail.

Борис Джонсон зняв фільм про війну в Україні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії приїжджав в Україну на річницю повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Мабуть тоді він і відвідав кілька міст України та побував у Запоріжжі, яке постійно атакує Росія. З ним поїхали кореспондент Daily Mail по Україні Річард Пендлбері та фотограф Джеймі Вайзман.

"Причина мого приїзду до Запоріжжя в тому, що Путін відчайдушно намагається — і безуспішно — захопити його. Він хоче його роздобути, тому що це важлива регіональна столиця, велике й елегантне місто на Дніпрі, з величезною гідроелектростанцією, яка наразі не працює, але на даний час не працює", — зазначає Джонсон у своєму матеріалі.

Він також описує широкі бульвари Запоріжжя "в стилі ар-деко", вражаючий потенціал міста і греблю, яку побудували ті самі американські інженери, що "побудували велику греблю Гувера в Колорадо".

Також Борис Джонсон описав, як прокинувся від повітряної тривоги і став свідком чергової атаки росіян на місто.

Борис Джонсон побував у Запорізькій області Фото: Daily Mail

"Наш день починається приблизно о 3:50 ранку, коли мене будять у маленькій орендованій квартирі... Це якийсь шум. Спочатку я подумала, що це Джеймі хропе, бо він мене про це попереджав, але він ні в чому не винен. Потім я чую це знову. Цього разу виразніше. Звучить як постріл, а потім гучний удар, вибух. Я дивлюся на час: 4:07 ранку. Звучить як ракета або бомба, і вранці ми виявляємо, що так воно і було. Путін убив мирного жителя і поранив ще вісьмох людей, коли два великі безпілотники типу "Шахед" врізалися в багатоквартирний будинок і супермаркет", — розповів Джонсон.

Він побував на Запорізькому фронті з військовим ЗСУ Макаром, заступником командира 1-го батальйону 65-ї бригади, був у Комишувасі.

"Ідея полягає в тому, щоб провести для мене експрес-екскурсію Запорізьким фронтом і дати уявлення про цей новий і жахливий вид війни, в якій смерть наздоганяє нас із неба", — зазначив Джонсон.

Поїздка головною дорогою через Комишуваху — це лотерея зі смертю, і більшість водіїв просто ігнорують величезні вибоїни та тиснуть на газ до упору: "Росіяни хочуть захопити це село, і хочуть цього настільки сильно, що запускають безпілотник за безпілотником — у свій варварський спосіб — щоб залякати жителів".

Їм довелося спішно виїжджати з села, в якому вони зупинилися на обід: "Кафе навпроти вибухнуло два тижні тому; сусідні будинки були зруйновані вибухом. Легковий автомобіль неподалік — я вже не можу розібрати, якої марки — понівечений і перетворився на металевий остов; судячи з усього, це сталося всього кілька днів тому. Бог знає, що сталося з людьми, які перебували там, але перспективи не райдужні".

Також Борис Джонсон описав протиповітряні сітки, які натягнуті над дорогами та атмосферу в прифронтовій Запорізькій області: "Ласкаво просимо в так звану Зону Вбивства (або кіллзону), і ласкаво просимо назад на війну на Заході. Пам'ятайте, це конфлікт, де добро і зло очевидні, де невинне демократичне європейське населення намагається протистояти автократичному режиму".

"Це війна, в якій Захід відмовляється дозволити беззахисним школярам бути захищеними за допомогою "Томагавків". Це чотирирічна боротьба за свободу України", — зазначив колишній прем'єр-міністр.

"Я опинився на передовій боротьби України з Володимиром Путіним у той час, коли, за твердженнями, розвідувальну мережу Путіна використовують для нанесення ударів по американських кораблях у Перській затоці, і коли російські безпілотники, спочатку розроблені в Ірані, вибухають у столицях деяких із наших найважливіших друзів і союзників на Близькому Сході. Нам усім необхідно терміново усвідомити реальність: це два фронти однієї й тієї самої війни, і Путін та іранський Корпус вартових ісламської революції — це два боки однієї війни", — написав Джонсон і зазначив, що Захід протистоїть тиранічному союзу Росії та Ірану, обидва з яких фінансуються Китаєм.

Борис Джонсон дорікнув Заходу, що той не дає Україні сучасну зброю Фото: Daily Mail

Він також заявив, що просування Путіна йде вкрай повільно і обходиться йому непомірно дорого як у грошовому, так і в кровопролитному плані. Він згадав рішучість українців і готовність чинити опір і задався питанням, чому Захід допомагає Україні так мало.

"Ми не передаємо українцям необхідне обладнання — далекобійні ракети — для знищення заводів із виробництва безпілотників або баз, з яких росіяни запускають свої бомбардувальники. Чому? Безглуздо просто звинувачувати Трампа і США за відмову надати ракети "Томагавк". У Великої Британії є власні ракети великої дальності, як і в німців", — Джонсон також зазначив, що Європа може передати Україні сотні мільярдів доларів заморожених активів Путіна.

"Українці можуть перемогти, і вони переможуть. Але наша повільність і наша боязкість продовжують завдавати неймовірних людських страждань. Ми абсолютно праві, кажучи, що українці б'ються за всіх нас — то чому ж ми досі обділяємо їхньою увагою?" — резюмує він.

Раніше Борис Джонсон критикував мирний план США. І заявив про те, що запропонована Сполученими Штатами угода може бути повністю написана Кремлем.

А прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, відомий своєю проросійською позицією, заявив у лютому 2026 року, що Борис Джонсон нібито зірвав мирну угоду між РФ і Україною 2022 року.