"Киллзона" возле Запорожья и упреки Западу: Борис Джонсон рассказал, как побывал на войне в Украине

Бывший премьер-министр Великобритании сам написал материал о своей путешествии на передовую. И пристыдил Запад за то, что он так мало помогает Украине.

Борис Джонсон, кроме того, что описал свой визит в Украину, вспомнив свою профессию журналиста, но также анонсировал документальный фильм об этой поездке, сказав, что он будет не похож ни на один другой. И название уже известно: Boris Johnson: In The Kill Zone, пишет бывший премьер-министр в своем материале для Daily Mail.

Борис Джонсон снял фильм про войну в Украине

Бывший премьер-министр Великобритании приезжал в Украину на годовщину полномасштабного вторжения ВС РФ. Видимо тогда он и посетил несколько городов Украины и побывал в Запорожье, которое постоянно атакует Россия. С ним поехали корреспондент Daily Mail по Украине Ричард Пендлбери и фотограф Джейми Уайзман.

"Причина моего приезда в Запорожье в том, что Путин отчаянно пытается – и безуспешно – захватить его. Он хочет его заполучить, потому что это важная региональная столица, большой и элегантный город на Днепре, с огромной, но в настоящее время неработающей гидроэлектростанцией", - отмечает Джонсон в своем материале.

Он также описывает широкие бульвары Запорожья "в стиле ар-деко", поразительный потенциал города и плотину, которую построили те же американские инженеры, которые "построили великую плотину Гувера в Колорадо".

Также Борис Джонсон описал, как проснулся от воздушное тревоги и стал свидетелем очередной атаки россиян на город.

Борис Джонсон побывал в Запорожской области Фото: Daily Mail

"Наш день начинается примерно в 3:50 утра, когда меня будят в маленькой съемной квартире… Это какой-то шум. Сначала я подумала, что это Джейми храпит, потому что он меня об этом предупреждал, но он ни в чем не виноват. Затем я слышу это снова. На этот раз отчетливее. Звучит как выстрел, а затем громкий удар, взрыв. Я смотрю на время: 4:07 утра. Звучит как ракета или бомба, и утром мы обнаруживаем, что так оно и было. Путин убил мирного жителя и ранил еще восемь человек, когда два больших беспилотника типа "Шахед" врезались в многоквартирный дом и супермаркет", - рассказал Джонсон.

Он побывал на Запорожском фронте с военным ВСУ Макаром, заместителем командира 1-го батальона 65-й бригады, был в Камышевахе.

"Идея состоит в том, чтобы провести для меня экспресс-экскурсию по Запорожскому фронту и дать представление об этом новом и ужасающем виде войны, в которой смерть настигает нас с неба", - отметил Джонсон.

Поездка по главной дороге через Камышеваху — это лотерея со смертью, и большинство водителей просто игнорируют огромные выбоины и давят на газ до упора: "Россияне хотят захватить эту деревню, и хотят этого настолько сильно, что запускают беспилотник за беспилотником — своим варварским способом — чтобы запугать жителей".

Им пришлось спешно уезжать из села, в котором они остановились на обед: "Кафе напротив взорвалось две недели назад; соседние дома были разрушены взрывом. Легковой автомобиль неподалеку – я уже не могу разобрать, какой марки – искорежен и превратился в металлический остов; судя по всему, это произошло всего несколько дней назад. Бог знает, что случилось с находившимися там людьми, но перспективы не радужные".

Также Борис Джонсон описал противодроновые сетки, которые натянуты над дорогами и атмосферу в прифронтовой Запорожской области: "Добро пожаловать в так называемую Зону Убийства (или киллзону), и добро пожаловать обратно на войну на Западе. Помните, это конфликт, где добро и зло очевидны, где невинное демократическое европейское население пытается противостоять автократическому режиму".

"Это война, в которой Запад отказывается позволить беззащитным школьникам быть защищенными с помощью "Томагавков". Это четырехлетняя борьба за свободу Украины", - отметил бывший премьер-министр.

"Я оказался на передовой борьбы Украины с Владимиром Путиным в то время, когда, по утверждениям, разведывательная сеть Путина используется для нанесения ударов по американским кораблям в Персидском заливе, и когда российские беспилотники, первоначально разработанные в Иране, взрываются в столицах некоторых из наших важнейших друзей и союзников на Ближнем Востоке. Нам всем необходимо срочно осознать реальность: это два фронта одной и той же войны, и Путин и иранская Корпус стражей исламской революции — это две стороны одной войны", - написал Джонсон и отметил, что Запад противостоит тираническому союзу России и Ирана, оба из которых финансируются Китаем.

Борис Джонсон упрекнул Запад, что тот не дает Украине современное оружие Фото: Daily Mail

Он также заявил, что продвижение Путина идет крайне медленно и обходится ему непомерно дорого как в денежном, так и в кровопролитном плане. Он упомянул решимость украинцев и готовность сопротивляться и задался вопросом, почему Запад помогает Украине так мало.

"Мы не передаем украинцам необходимое оборудование — дальнобойные ракеты — для уничтожения заводов по производству беспилотников или баз, с которых русские запускают свои бомбардировщики. Почему? Бессмысленно просто обвинять Трампа и США за отказ предоставить ракеты "Томагавк". У Великобритании есть собственные ракеты большой дальности, как и у немцев", - Джонсон также отметил, что Европа может передать Украине сотни миллиардов долларов замороженных активов Путина.

"Украинцы могут победить, и они победят. Но наша медлительность и наша робость продолжают причинять невообразимые человеческие страдания. Мы совершенно правы, говоря, что украинцы сражаются за всех нас – так почему же мы до сих пор обделяем их вниманием?" – резюмирует он.

Ранее Борис Джонсон критиковал мирный план США. И заявил о том, что предложенное Соединенными Штатами соглашение может быть полностью написано Кремлем.

А премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, известный своей пророссийской позицией заявил в феврале 2026 года, что Борис Джонсон якобы сорвал мирное соглашение между РФ и Украиной в 2022 году.