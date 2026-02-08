Украина и РФ были близки к заключению мирного соглашения в апреле 2022 года, однако тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы помешал этому.

А сейчас же добиться мира можно исключительно с помощью президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Это важно... Переговоры интенсивные. У меня такое ощущение, что они приближаются к какому-то долгосрочному решению в виде прекращения войны, длительной безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Трампа", — сказал Бабиш.

Он также призвал Европу возобновить диалог с Россией.

По словам Бабиша, только разговаривая с Россией можно добиться прекращения огня.

Кроме того, премьер Чехии отметил, что с российским диктатором Владимиром Путиным могли бы провести переговоры канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Відео дня

Напомним, 7 января Андрей Бабиш выдвинул требование, чтобы продолжать присылать Украине боеприпасы.

Фокус также писал о том, как президент Чехии предупредил, что Украина должна пойти на уступки ради мира.