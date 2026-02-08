Україна та РФ були близькі до укладення мирної угоди в квітні 2022 року, проте тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито завадив цьому.

А зараз же домогтися миру можна виключно за допомогою президента США Дональда Трампа, заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.

"Це важливо… Переговори інтенсивні. У мене таке відчуття, що вони наближаються до якогось довгострокового рішення у вигляді припинення війни, тривалої безпеки для України. Але Європа не зможе цього зробити без Трампа", — сказав Бабіш.

Він також закликав Європу відновити діалог з Росією.

За словами Бабіша, тільки розмовляючи з Росією можна домогтися припинення вогню.

Крім того, прем'єр Чехії зазначив, що з російським диктатором Володимиром Путіним могли б провести переговори канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

