"Готова це зробити: президент Чехії попередив, що Україна має піти на поступки задля миру

Президент Чехії Петр Павел, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що Україна повинна піти на болючі поступки задля досягнення миру. Водночас, за його словами, Київ готовий до цього кроку.

Він не конкретизував, про які саме поступки йдеться. Про це Павел сказав під час спільної пресконференції з українським президентом Володимир Зеленським.

"Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоби запропоноване рішення було прийнятне. Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, які Україна має зробити і готова це зробити за умови, що це приведе зробити. І ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоби вся ця робота, яка була пророблена під час підготовки цих документів, не була марною", — заявив Петр Павел.

Він попередив, що Росія може відкинути угоду. І буде відкидати їх аж до того часу, поки не відчує спільного тиску партнерів України на Москву.

Водночас він наголосив, що США також мають відігравати важливу роль у спротиві російській агресії. Однак Європа теж не може залишатися осторонь.

"На жаль, сумний факт, що без США не буде вирішення питання війни в Україні. І це болюче для Європи, що ключову роль відіграють Штати. Але це не означає, що Європа, європейські країни поза ЄС, мають бути обабіч цих зусиль", — зазначив він.

За його словами, йдеться про європейську безпеку. Тож Європа сама має брати більшу відповідальність за безпеку регіону.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що для розв'язання спірного питання територій у проєкті мирної угоди є кілька варіантів, один із яких — демілітаризована "вільна економічна зона" в східних українських областях.

24 грудня президент України Володимир Зеленський вперше розкрив 20 пунктів проєкту мирного плану. Голова держави наголосив, що окремі пункти можуть змінюватися в процесі консультацій, і зазначив, що наразі не досягнуто згоди щодо територій Донецької області та експлуатації Запорізької АЕС.

Водночас Sky News звернуло увагу на зміну риторики Зеленського. Це може вказувати на готовність українського президента до поступок. Зокрема Зеленський почав відкрито говорити про можливість проведення референдуму та виборів президента України.