Зеленський готовий вивести війська з Донбасу: у 20-пунктній угоді названо умову, — Newsweek

Президент України Володимир Зеленський 24 грудня повідомив, що для розв'язання спірного питання територій у проєкті мирної угоди є кілька варіантів, один із яких — демілітаризована "вільна економічна зона" в східних українських областях. Видання Newsweek називає це "значною поступкою" Києва.

Заяву Володимира Зеленського щодо проєкту угоди для завершення війни в Україні, укладеного під час нещодавніх переговорів зі США у Флориді, проаналізували журналісти Newsweek. Автори матеріалу вважають, що коментарі українського лідера натякають на наближення до завершення бойових дій, проте перешкоди для підписання остаточного перемир'я все ще лишаються.

Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що одним із варіантів розв'язання спірного питання територій є створення "вільної економічної зони" в демілітаризованих областях на сході України, проте лише за умови, якщо РФ також виведе свої війська з деяких українських земель. Однак Кремль, на відміну від Києва, наразі не висловив готовності до цього кроку.

Також переговори "гальмують" питання чисельності Збройних сил України та контролю над ядерними об'єктами, зокрема Запорізької атомної електростанції.

"Але ми суттєво узгодили більшість позицій", — сказав при цьому Зеленський.

При цьому територіальне питання президент України назвав "найскладнішим пунктом" угоди.

У 20-пунктному проєкті мирної угоди також є зобов'язання щодо гарантій безпеки для України, подібних до статті 5 договору НАТО, підтвердження її суверенітету, вступ до Європейського Союзу та розглядаються плани відновлення української території після завершення війни і проведення виборів.

Проєкт мирної угоди: деталі

24 грудня президент України Володимир Зеленський вперше розкрив 20 пунктів проєкту мирного плану. Голова держави наголосив, що окремі пункти можуть змінюватися в процесі консультацій, і зазначив, що наразі не досягнуто згоди щодо територій Донецької області та експлуатації Запорізької АЕС.

Також Зеленський розповів, що в разі підписання мирної угоди Україна скасує загальну мобілізацію або трансформує її. Як один із варіантів розглядається частковий призов з демобілізацією.