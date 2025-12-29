Україна готова буде йти на поступки: Sky News про зміну риторики Зеленського

Переговори Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Флориді, які пройшли 28 грудня, не стали проривним моментом для завершення війни. Водночас заяви Зеленського показують, наскільки складною є позиція України.

При цьому Зеленський змушений опонувати не лише Росії та Путіну, але й певному нерозумінню контексту з боку Дональда Трампа. Це пояснив міжнародний кореспондент Sky News Джон Спаркс.

Він звернув увагу на пропозицію Трампа приїхати до парламенту в Києві, аби виступити перед депутатами, і пояснити необхідність територіальних поступок, зокрема відходу Сил оборони України з підконтрольної їм території Донецької області.

Натомість Зеленський хоче, аби це питання було вирішене народом. Спаркс звертає увагу, що раніше Зеленський не згадував про референдум, а тепер відкрито говорить про можливість його проведення. На думку журналіста, це свідчить про те, що Україна наближається до розуміння про необхідність поступок.

"Він не відкидає це. Я бачу в цьому певний рівень відчаю з українського боку", — заявив Спаркс.

Журналіст наголосив, що Україні потрібне досягти припинення вогню, тому що ситуація на фронті не найкраща — військові виснажені, а Росія захоплює все більше територій.

Крім того, Спаркс вважає, що і Україні, і Росія зараз намагаються змагатися за те, аби схилити Трампа на свій бік, напередодні ухвалення непростих рішень.

Зокрема, він згадав епізод, коли Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови Володимир Путін повідомив американському президенту про свою прихильність ідеї розвитку України. Натомість, як звернув увагу Спаркс, голова МЗС Росії Сергій Лавров у ці ж вихідні закликав Україну до повної капітуляції.

Нагадаємо, що за підсумками перемовин з Трампом Зеленський заявив, що особиста зустріч із Володимиром Путіним можлива лише за однієї принципової умови — коли заяви Кремля перестануть розходитися з реальними діями на полі бою.

У новому звіті американського Інституту з вивчення війни проаналізували заяви Кремля, пов'язані з переговорами Зеленського та Трампа. Зокрема, риторика російської влади свідчить про неготовність до реального миру.

У Politico зауважили, що на шляху до досягнення миру в Україні є низка вагомих перешкод, зокрема відсутність згоди від Путіна та потреба з’ясувати низку питань. Трамп визнає невизначеність долі Донбасу, але висловив сподівання, що цей пункт вдасться врегулювати.

Також Фокус пояснював, чому попри заяви Трампа швидкого миру не буде. Зокрема, невирішеними залишаються питання Донбасу і Запорізької АЕС, а також відсутність згоди Росії працювати за мирним планом Трампа та України.