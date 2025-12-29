Оптимізм без дедлайнів: чому попри заяви Трампа швидкого миру не буде

Оптимістичні заяви Дональда Трампа про майже погоджений мирний план та готовність України до миру вже в січні створили враження прориву в переговорах. Втім, за гучними формулюваннями — невирішені питання Донбасу і Запорізької АЕС та відсутність згоди Росії. Фокус з'ясував, що насправді стоїть за риторикою про "90% миру" і яких рішень Україні варто чекати після Нового року.

У Флориді 28 грудня 2025 року відбулася важлива двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, яка стала одним із ключових дипломатичних етапів на шляху до пошуку миру в Україні. Лідери провели переговори в Мар-а-Лаго, а після цього вийшли до преси, щоб окреслити досягнення та виклики в діалозі щодо завершення війни.

За словами обох президентів, атмосфера переговорів була конструктивною і продуктивною. Трамп назвав зустріч "дуже чудовою", зазначив, що сторони обговорили широкий спектр питань і практично погодили мирний план майже на 90%, а також гарантії безпеки — майже на 100%. Зеленський підтвердив, що мирний план узгоджено, однак наголосив на важливості подальшої роботи над ключовими аспектами.

Водночас пресбрифінг показав: попри оптимізм і наближеність позицій, важливі суперечності залишаються. Серед головних перешкод на шляху до миру — відсутність повної згоди Росії на запропоновані умови та нерозв'язані питання щодо статусу окупованих українських територій, зокрема Донбасу. Трамп визнав, що цей пункт все ще є спірним, але висловив надію, що його все ж вдасться вирішити.

Окремий блок перемовин був присвячений Запорізькій атомній електростанції. За словами Трампа, питання ЗАЕС обговорювалося детально, зокрема в контексті того, що Володимир Путін прагне відновити її експлуатацію. Американський президент також заявив, що російський лідер нібито "хоче допомагати відбудовувати країну" і "бачити Україну успішною" — формулювання, які вже викликали стриману реакцію в експертному середовищі.

Своєю чергою президент України повідомив, що під час переговорів обговорювалася можливість всеукраїнського референдуму як одного з інструментів легітимізації мирного плану. За його словами, такий механізм може бути використаний, але лише за умови чітких безпекових гарантій і зрозумілих умов угоди.

На тлі перемовин активність бойових дій не зменшилася, а настрій переговорів суперечить реаліям фронту: Москва продовжує обстріли українських міст і критичної інфраструктури, що додає напруги до дипломатичного процесу. Незважаючи на це, офіційні представники обох сторін говорять про готовність продовжувати роботу над угодою, яка могла б стати фундаментом припинення війни вже на початку наступного року.

"Глухий кут": що означають переговори Зеленського і Трампа

Політолог Володимир Фесенко оцінює результати зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа вкрай скептично. На його думку, попри публічні заяви про прогрес, у ключових питаннях мирного врегулювання ситуація залишається без змін.

За словами Фесенка, йдеться не лише про відсутність компромісу між Україною і Росією, а й про розбіжності між Києвом і Вашингтоном у межах 20-пунктного мирного плану.

"Ті компроміси, які розглядалися, і ті два спірні питання, які були проблемними, — прогресу там немає. Навпаки, повний глухий кут. Йдеться про питання Донбасу і Запорізької АЕС. Там жодного просування", — каже Фокусу політолог.

Єдиною сферою, де, за його словами, можна говорити про певний рух уперед, залишаються гарантії безпеки для України. Водночас Фесенко наголошує: ці гарантії можуть запрацювати лише у випадку підписання рамкової мирної угоди, а саме це наразі виглядає малоймовірним.

Ключовою причиною скепсису експерт називає позицію Росії, яка стала зрозумілою після заяв представника Кремля Юрія Ушакова та коментарів самого Трампа щодо розмови з Володимиром Путіним.

"Те, як Трамп оцінює готовність Путіна до завершення війни, його так звану "щедрість" — ми бачимо цю щедрість у вигляді ракет, "Шахедів" і руйнації нашої енергетики", — каже політолог.

Фесенко підкреслює: у питанні компромісних умов завершення війни, зокрема будь-яких домовленостей щодо Донбасу, ситуація є патовою.

"Переговори продовжуються, створені робочі групи, але, враховуючи позицію Росії, жодних — підкреслюю, жодних — передумов для завершення війни найближчим часом немає", — вважає експерт.

Коментуючи оптимістичну риторику Дональда Трампа, політолог зауважує, що її не варто переоцінювати. На його думку, йдеться радше про риторичну особливість американського політика, ніж про реальний прорив.

"Трамп завжди демонструє оптимізм. Українська делегація, очевидно, намагалася не викликати його роздратування — це тактичне завдання номер один. Зеленський не сперечався з Трампом, навіть коли той робив специфічні заяви щодо Путіна", — продовжує політолог.

Фесенко звертає увагу на ще один важливий сигнал: Трамп не назвав жодних дедлайнів:

"Або буде домовленість, або війна продовжиться надовго. Про це, до речі, ще раніше говорив і Джей Ді Венс — є прогрес у переговорах, але жодних гарантій миру".

Спробу досягти компромісу з американською стороною в Мар-а-Лаго експерт вважає частково невдалою. За його словами, зі США Україна теоретично може домовитися, але головна проблема залишається незмінною — позиція Росії.

"Росія не хоче припиняти вогонь і не хоче компромісів. Вона вимагає одностороннього виконання Україною своїх вимог. Без жодних поступок з російського боку. Це глухий кут", — каже експерт.

Окремо Фесенко прокоментував заяву Зеленського про готовність України до миру вже в січні, назвавши її політичним маневром.

"Це підігравання Трампу. Демонстрація того, що Україна готова до складних компромісів. Але водночас — сигнал, що Росія не готова. Зеленський намагався показати Трампу, де насправді проблема", — підкреслює політолог.

Втім, за його оцінкою, розмова Путіна з Трампом напередодні зустрічі із Зеленським знову вплинула на позицію американського президента. Американський лідер знову повірив у "щедрість" Путіна. Втім не пролунало жодних жорстких заяв про тиск на Росію. Навпаки — віра в її готовність до миру.

Підсумовуючи, Фесенко наголошує: сценарій миру через односторонні українські поступки є неприйнятним і не принесе реального завершення війни:

"Це не буде мир. Це буде неприйнятно для України й особисто для Зеленського".

"Болючі рішення": що чекає Україну після Нового року

Політолог Ігор Рейтерович також вважає, що оптимістичні заяви президента США після зустрічі з президентом України не відображають реального стану переговорного процесу.

На його думку, Трамп радше видає бажане за дійсне, озвучуючи тези, які не відповідають фактичній ситуації.

"Він уже не вперше говорить речі, які свідчать про певний когнітивний дисонанс — зокрема про нібито прагнення Росії до процвітання України чи "нормальне" ставлення до ударів України по РФ. Очевидно, що по ключових моментах ситуація кардинально не змінилася", — каже Фокусу політолог.

Рейтерович наголошує: попри загальні заяви про прогрес, існують два принципові питання, щодо яких рішення так і не знайдено: це території — Донбас і Запорізька АЕС.

"Україна свою позицію чітко озвучила. Добре, що Сполучені Штати її прийняли без особливих застережень. Але тепер питання в іншому: наскільки США готові передати цю позицію Росії й змусити її реагувати", — продовжує політолог.

За його словами, на цьому етапі м'яч перебуває саме на полі США, оскільки Україна свою частину роботи вже виконала.

Рейтерович скептично оцінює перспективи створення робочих груп, про які йшлося після зустрічі.

"Так, створять дві робочі групи, вони щось розроблятимуть, обговорюватимуть, але все це тягнутиметься довго. Реальні переговори — не раніше лютого-березня. Зараз — канікули, потім незрозуміло, як працюватимуть ці групи, потім, можливо, буде ще одна розмова Трампа з Путіним, після якої позиція Трампа знову може змінитися", — каже Рейтерович.

Політолог звертає увагу, що нинішній стан справ загалом влаштовує Трампа. На його думку, американський президент вважає, що переговорний процес іде, що є певні просування, і цього йому достатньо. Мінімум місяць він нічого різко міняти не буде. Натомість дипломатичний тиск на Україну, найімовірніше, продовжиться.

Водночас, якщо Росія категорично відкине український варіант домовленостей — наприклад, щодо демілітаризованої зони, — сценарій, за оцінкою Рейтеровича, буде простим:

"Ми просто продовжимо воювати. Власне, про це Трамп учора прямо і сказав".

Окремо експерт прокоментував заяву Зеленського про готовність України до миру вже в січні та погодження 20 пунктів мирного плану на 90%.

"Я вірю, що 90% пунктів справді погоджено. Але ключові 10% — це Донбас і Запорізька АЕС. Саме вони визначають усе. Інші пункти Росія потенційно може прийняти, навіть у тому вигляді, в якому вони записані, хоча далеко не всі з них корисні для України — зокрема щодо обмежень чисельності армії", — каже експерт.

За словами Рейтеровича, американська сторона, ймовірно, розділила переговорний процес на дві частини: загальний пакет і питання територій. І тому все, окрім територій, вони вважають фактично вирішеним. А от території — це те, що, на їхню думку, має "запустити" мирний процес. І саме тут може з'явитися спроба тиску на Україну, щоб вона погодилася на вихід з окремих територій".

Водночас політолог підкреслює: сценарій одностороннього виведення українських військ є нереальним.

"Цього не буде. Якщо росіяни виступають навіть проти референдуму, то які ще сценарії залишаються? Війна просто продовжиться", — продовжує політолог.

Рейтерович зазначає, що у Трампа зараз є тимчасовий люфт — кілька тижнів або місяць, але далі тиск зростатиме. Адже далі йому почнуть ставити питання — і американські медіа, і політики — чому він тисне на Україну, а не на Росію? Чому вимагає від України виходу з Донбасу?

Підсумовуючи, експерт не виключає, що після Нового року можуть з'явитися конкретні рішення, але попереджає: вони не обов'язково сподобаються Україні.

"Цілком можливо, що частина таких рішень буде погоджена і з українським керівництвом. Але це не означає, що вони будуть легкими або безболісними", — резюмує Рейтерович.

Нагадаємо, після зустрічі з Дональдом Трампом, президент України Володимир Зеленський сказав, що США нададуть гарантії безпеки щонайменше на 15 років.