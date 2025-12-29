Оптимизм без дедлайнов: почему несмотря на заявления Трампа быстрого мира не будет

Оптимистичные заявления Дональда Трампа о почти согласованном мирном плане и готовности Украины к миру уже в январе создали впечатление прорыва в переговорах. Впрочем, за громкими формулировками — нерешенные вопросы Донбасса и Запорожской АЭС и отсутствие согласия России. Фокус выяснил, что на самом деле стоит за риторикой о "90% мира" и каких решений Украине стоит ждать после Нового года.

Во Флориде 28 декабря 2025 года состоялась важная двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая стала одним из ключевых дипломатических этапов на пути к поиску мира в Украине. Лидеры провели переговоры в Мар-а-Лаго, а после этого вышли к прессе, чтобы очертить достижения и вызовы в диалоге по завершению войны.

По словам обоих президентов, атмосфера переговоров была конструктивной и продуктивной. Трамп назвал встречу "очень замечательной", отметил, что стороны обсудили широкий спектр вопросов и практически согласовали мирный план почти на 90%, а также гарантии безопасности — почти на 100%. Зеленский подтвердил, что мирный план согласован, однако подчеркнул важность дальнейшей работы над ключевыми аспектами.

В то же время пресс-брифинг показал: несмотря на оптимизм и приближенность позиций, важные противоречия остаются. Среди главных препятствий на пути к миру — отсутствие полного согласия России на предложенные условия и нерешенные вопросы относительно статуса оккупированных украинских территорий, в частности Донбасса. Трамп признал, что этот пункт все еще является спорным, но выразил надежду, что его все же удастся решить.

Отдельный блок переговоров был посвящен Запорожской атомной электростанции. По словам Трампа, вопрос ЗАЭС обсуждался детально, в частности в контексте того, что Владимир Путин стремится возобновить ее эксплуатацию. Американский президент также заявил, что российский лидер якобы "хочет помогать отстраивать страну" и "видеть Украину успешной" — формулировки, которые уже вызвали сдержанную реакцию в экспертной среде.

В свою очередь, президент Украины сообщил, что во время переговоров обсуждалась возможность всеукраинского референдума как одного из инструментов легитимизации мирного плана. По его словам, такой механизм может быть использован, но только при условии четких гарантий безопасности и понятных условий соглашения.

На фоне переговоров активность боевых действий не уменьшилась, а настроение переговоров противоречит реалиям фронта: Москва продолжает обстрелы украинских городов и критической инфраструктуры, что добавляет напряжения к дипломатическому процессу. Несмотря на это, официальные представители обеих сторон говорят о готовности продолжать работу над соглашением, которое могло бы стать фундаментом прекращения войны уже в начале следующего года.

"Тупик": что означают переговоры Зеленского и Трампа

Политолог Владимир Фесенко оценивает результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа крайне скептически. По его мнению, несмотря на публичные заявления о прогрессе, в ключевых вопросах мирного урегулирования ситуация остается без изменений.

По словам Фесенко, речь идет не только об отсутствии компромисса между Украиной и Россией, но и о разногласиях между Киевом и Вашингтоном в рамках 20-пунктного мирного плана.

"Те компромиссы, которые рассматривались, и те два спорных вопроса, которые были проблемными, — прогресса там нет. Наоборот, полный тупик. Речь идет о вопросах Донбасса и Запорожской АЭС. Там никакого продвижения", — говорит Фокусу политолог.

Единственной сферой, где, по его словам, можно говорить об определенном движении вперед, остаются гарантии безопасности для Украины. В то же время Фесенко отмечает: эти гарантии могут заработать только в случае подписания рамочного мирного соглашения, а именно это пока выглядит маловероятным.

Ключевой причиной скепсиса эксперт называет позицию России, которая стала понятной после заявлений представителя Кремля Юрия Ушакова и комментариев самого Трампа относительно разговора с Владимиром Путиным.

"То, как Трамп оценивает готовность Путина к завершению войны, его так называемую "щедрость" — мы видим эту щедрость в виде ракет, "Шахедов" и разрушения нашей энергетики", — говорит политолог.

Фесенко подчеркивает: в вопросе компромиссных условий завершения войны, в частности любых договоренностей по Донбассу, ситуация является патовой.

"Переговоры продолжаются, созданы рабочие группы, но, учитывая позицию России, никаких — подчеркиваю, никаких — предпосылок для завершения войны в ближайшее время нет", — считает эксперт.

Комментируя оптимистичную риторику Дональда Трампа, политолог отмечает, что ее не стоит переоценивать. По его мнению, речь идет скорее о риторической особенности американского политика, чем о реальном прорыве.

"Трамп всегда демонстрирует оптимизм. Украинская делегация, очевидно, старалась не вызвать его раздражение — это тактическая задача номер один. Зеленский не спорил с Трампом, даже когда тот делал специфические заявления в отношении Путина", — продолжает политолог.

Фесенко обращает внимание на еще один важный сигнал: Трамп не назвал никаких дедлайнов:

"Или будет договоренность, или война продолжится надолго. Об этом, кстати, еще раньше говорил и Джей Ди Вэнс — есть прогресс в переговорах, но никаких гарантий мира".

Попытку достичь компромисса с американской стороной в Мар-а-Лаго эксперт считает частично неудачной. По его словам, с США Украина теоретически может договориться, но главная проблема остается неизменной — позиция России.

"Россия не хочет прекращать огонь и не хочет компромиссов. Она требует одностороннего выполнения Украиной своих требований. Без всяких уступок с российской стороны. Это тупик", — говорит эксперт.

Отдельно Фесенко прокомментировал заявление Зеленского о готовности Украины к миру уже в январе, назвав его политическим маневром.

"Это подыгрывание Трампу. Демонстрация того, что Украина готова к сложным компромиссам. Но в то же время — сигнал, что Россия не готова. Зеленский пытался показать Трампу, где на самом деле проблема", — подчеркивает политолог.

Впрочем, по его оценке, разговор Путина с Трампом накануне встречи с Зеленским снова повлиял на позицию американского президента. Американский лидер снова поверил в "щедрость" Путина. Впрочем, не прозвучало никаких жестких заявлений о давлении на Россию. Наоборот — вера в ее готовность к миру.

Подытоживая, Фесенко отмечает: сценарий мира через односторонние украинские уступки неприемлем и не принесет реального завершения войны:

"Это не будет мир. Это будет неприемлемо для Украины и лично для Зеленского".

"Болезненные решения": что ждет Украину после Нового года

Политолог Игорь Рейтерович также считает, что оптимистичные заявления президента США после встречи с президентом Украины не отражают реального состояния переговорного процесса.

По его мнению, Трамп скорее выдает желаемое за действительное, озвучивая тезисы, которые не соответствуют фактической ситуации.

"Он уже не впервые говорит вещи, которые свидетельствуют об определенном когнитивном диссонансе — в частности о якобы стремлении России к процветанию Украины или "нормальном" отношении к ударам Украины по РФ. Очевидно, что по ключевым моментам ситуация кардинально не изменилась", — говорит Фокусу политолог.

Рейтерович отмечает: несмотря на общие заявления о прогрессе, существуют два принципиальных вопроса, по которым решение так и не найдено: это территории — Донбасс и Запорожская АЭС.

"Украина свою позицию четко озвучила. Хорошо, что Соединенные Штаты ее приняли без особых оговорок. Но теперь вопрос в другом: насколько США готовы передать эту позицию России и заставить ее реагировать", — продолжает политолог.

По его словам, на этом этапе мяч находится именно на поле США, поскольку Украина свою часть работы уже выполнила.

Рейтерович скептически оценивает перспективы создания рабочих групп, о которых шла речь после встречи.

"Да, создадут две рабочие группы, они будут что-то разрабатывать, обсуждать, но все это будет тянуться долго. Реальные переговоры — не раньше февраля-марта. Сейчас — каникулы, потом непонятно, как будут работать эти группы, потом, возможно, будет еще один разговор Трампа с Путиным, после которого позиция Трампа снова может измениться", — говорит Рейтерович.

Политолог обращает внимание, что нынешнее положение дел в целом устраивает Трампа. По его мнению, американский президент считает, что переговорный процесс идет, что есть определенные продвижения, и этого ему достаточно. Минимум месяц он ничего резко менять не будет. Зато дипломатическое давление на Украину, скорее всего, продолжится.

При этом, если Россия категорически отвергнет украинский вариант договоренностей — например, относительно демилитаризованной зоны, — сценарий, по оценке Рейтеровича, будет простым:

"Мы просто продолжим воевать. Собственно, об этом Трамп вчера прямо и сказал".

Отдельно эксперт прокомментировал заявление Зеленского о готовности Украины к миру уже в январе и согласование 20 пунктов мирного плана на 90%.

"Я верю, что 90% пунктов действительно согласованы. Но ключевые 10% — это Донбасс и Запорожская АЭС. Именно они определяют все. Остальные пункты Россия потенциально может принять, даже в том виде, в котором они записаны, хотя далеко не все из них полезны для Украины — в частности относительно ограничений численности армии", — говорит эксперт.

По словам Рейтеровича, американская сторона, вероятно, разделила переговорный процесс на две части: общий пакет и вопрос территорий. И поэтому, все кроме территорий, они считают фактически решенным. А вот территории — это то, что, по их мнению, должно "запустить" мирный процесс. И именно здесь может появиться попытка давления на Украину, чтобы она согласилась на выход из отдельных территорий".

В то же время политолог подчеркивает: сценарий одностороннего вывода украинских войск является нереальным.

"Этого не будет. Если россияне выступают даже против референдума, то какие еще сценарии остаются? Война просто продолжится", — продолжает политолог.

Рейтерович отмечает, что у Трампа сейчас есть временный люфт — несколько недель или месяц, но дальше давление будет расти. Ведь дальше ему начнут задавать вопросы — и американские медиа, и политики — почему он давит на Украину, а не на Россию? Почему требуете от Украины выхода из Донбасса?

Подытоживая, эксперт не исключает, что после Нового года могут появиться конкретные решения, но предупреждает: они не обязательно понравятся Украине.

"Вполне возможно, что часть таких решений будет согласована и с украинским руководством. Но это не означает, что они будут легкими или безболезненными", — резюмирует Рейтерович.

Напомним, после встречи с Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что США предоставят гарантии безопасности минимум на 15 лет.