Украина готова будет идти на уступки: Sky News об изменении риторики Зеленского

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, которые прошли 28 декабря, не стали прорывным моментом для завершения войны. В то же время заявления Зеленского показывают, насколько сложной является позиция Украины.

При этом Зеленский вынужден оппонировать не только России и Путину, но и определенному непониманию контекста со стороны Дональда Трампа. Это объяснил международный корреспондент Sky News Джон Спаркс.

Он обратил внимание на предложение Трампа приехать в парламент в Киеве, чтобы выступить перед депутатами, и объяснить необходимость территориальных уступок, в частности отхода Сил обороны Украины с подконтрольной им территории Донецкой области.

Зато Зеленский хочет, чтобы этот вопрос был решен народом. Спаркс обращает внимание, что ранее Зеленский не упоминал о референдуме, а теперь открыто говорит о возможности его проведения. По мнению журналиста, это свидетельствует о том, что Украина приближается к пониманию о необходимости уступок.

"Он не отвергает это. Я вижу в этом определенный уровень отчаяния с украинской стороны", — заявил Спаркс.

Журналист подчеркнул, что Украине нужно достичь прекращения огня, потому что ситуация на фронте не самая лучшая — военные истощены, а Россия захватывает все больше территорий.

Кроме того, Спаркс считает, что и Украина, и Россия сейчас пытаются соревноваться за то, чтобы склонить Трампа на свою сторону, накануне принятия непростых решений.

В частности, он вспомнил эпизод, когда Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора Владимир Путин сообщил американскому президенту о своей приверженности идее развития Украины. Зато, как обратил внимание Спаркс, глава МИД России Сергей Лавров в эти же выходные призвал Украину к полной капитуляции.

Напомним, что по итогам переговоров с Трампом Зеленский заявил, что личная встреча с Владимиром Путиным возможна лишь при одном принципиальном условии — когда заявления Кремля перестанут расходиться с реальными действиями на поле боя.

В новом отчете американского Института по изучению войны проанализировали заявления Кремля, связанные с переговорами Зеленского и Трампа. В частности, риторика российских властей свидетельствует о неготовности к реальному миру.

В Politico отметили, что на пути к достижению мира в Украине есть ряд весомых препятствий, в частности отсутствие согласия от Путина и необходимость выяснить ряд вопросов. Трамп признает неопределенность судьбы Донбасса, но выразил надежду, что этот пункт удастся урегулировать.

Также Фокус объяснял, почему несмотря на заявления Трампа быстрого мира не будет. В частности, нерешенными остаются вопросы Донбасса и Запорожской АЭС, а также отсутствие согласия России работать по мирному плану Трампа и Украины.