"Готова это сделать: президент Чехии предупредил, что Украина должна пойти на уступки ради мира

Президент Чехии Петр Павел, который находится с визитом в Киеве, заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки для достижения мира. В то же время, по его словам, Киев готов к этому шагу.

Он не конкретизировал, о каких именно уступках идет речь. Об этом Павел сказал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимир Зеленским.

"Я считаю, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы предложенное решение было приемлемо. Я считаю, что там есть и ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет сделать. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы вся эта работа, которая была проделана при подготовке этих документов, не была напрасной", — заявил Петр Павел.

Он предупредил, что Россия может отвергнуть соглашение. И будет отвергать их до тех пор, пока не почувствует общего давления партнеров Украины на Москву.

В то же время он подчеркнул, что США также должны играть важную роль в сопротивлении российской агрессии. Однако Европа тоже не может оставаться в стороне.

"К сожалению, печальный факт, что без США не будет решения вопроса войны в Украине. И это болезненно для Европы, что ключевую роль играют Штаты. Но это не означает, что Европа, европейские страны вне ЕС, должны быть на стороне этих усилий", — отметил он.

По его словам, речь идет о европейской безопасности. Поэтому Европа сама должна брать большую ответственность за безопасность региона.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что для решения спорного вопроса территорий в проекте мирного соглашения есть несколько вариантов, один из которых — демилитаризованная "свободная экономическая зона" в восточных украинских областях.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов проекта мирного плана. Глава государства подчеркнул, что отдельные пункты могут меняться в процессе консультаций, и отметил, что пока не достигнуто согласие по территориям Донецкой области и эксплуатации Запорожской АЭС.

В то же время Sky News обратило внимание на изменение риторики Зеленского. Это может указывать на готовность украинского президента к уступкам. В частности Зеленский начал открыто говорить о возможности проведения референдума и выборов президента Украины.