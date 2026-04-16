В Запорожье россияне ударили КАБами по храму во время молитвы: есть погибшие и раненые

Россияне не перестают атаковать Запорожье. После того, как прозвучала тревога 16 апреля, ВС РФ атаковали гражданские объекты. На фото с места обстрела видно, что россияне разрушили храм — на фасаде уцелел крест.

"По меньшей мере двое пострадавших, под ударом гражданские объекты: враг снова атакует Запорожье. По предварительным данным в результате российского удара поврежден магазин и другие объекты в одном из районов города", — сообщил Иван Федоров, председатель Запорожской ОГА.

Россияне обстреляли Запорожье Фото: пресс-служба Запорожского горсовета

Впоследствии он сообщил, что в результате обстрела по меньшей мере пять человек получили ранения и один человек погиб.

В одном из районов города под удар попал магазин и другие объекты.

В Нацполиции сообщили, что россияне ударили тремя КАБами по жилому району Запорожья, погиб человек, есть раненые.

Пятеро пострадавших после обстрела в Запорожье Фото: пресс-служба Запорожского горсовета

"Одна из управляемых авиабомб попала по территории религиозного заведения, где в то время находились люди. Погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Также разрушены магазин и другие близлежащие объекты. Поврежден автотранспорт", — рассказали полицейские.

На месте работают все профильные службы. Продолжается обследование территорий.

Сейчас в Запорожской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы российских дронов.

15 апреля россияне массированно атаковали города Украины. Запорожье, Днепр и Черкассы оказались под ударами вражеских ракет и дронов.