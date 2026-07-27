РФ ударила КАБами по Запорожью: есть погибший, из-под руин извлекли раненого, — ОВА (фото)

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил об ударе управляемых авиабомб России по областному центру. В результате обстрела один человек погиб, есть раненые. Кроме того, из-под завалов извлекли 22-летнего мужчину, который почти не пострадал. На фото и видео с места событий — руины, оставшиеся после удара РФ по гражданским объектам.

Россия нанесла удар по пригороду Запорожья около 5–6 часов 27 июля, говорится в сообщении главы ОВА. Чиновник пояснил, что российская бомба полностью разрушила частный дом и убила 67-летнего мужчину. На одной из фотографий — женщина, стоящая возле разрушенного дома, на другой — медики, беседующие с мужчиной, которого только что извлекли из-под завалов.

Ранним утром 27 июля Иван Федоров сообщил о нападении дронов ВС РФ, а позже стало известно об ударе КАбов. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые приступили к разбору завалов. Сначала поступала информация, что под завалами могут находиться люди, и спасательные работы ещё продолжаются. Через несколько минут появилась публикация о спасении мужчины.

Відео дня

Около 7 часов глава ОГА подвел итоги прошедших суток для Запорожья и Запорожской области. Выяснилось, что Запорожье подверглось атакам КАбов, дронов и артиллерии ВС РФ. В общей сложности погибли двое мирных жителей, ещё 13 получили ранения. Кроме того, власти зафиксировали 124 обращения о разрушении жилья, автомобилей и инфраструктуры. Федоров сообщил, что было 22 авиаудара по 15 населенным пунктам (в том числе — по областному центру), 624 атаки дронов и 261 артиллерийский удар (Степногорск, Малая Токмачка и еще 18 населенных пунктов на Запорожском направлении).

Удары по Запорожью — подробности

Отметим, что Фокус писал о предыдущих ударах РФ по Запорожью. Одно из попаданий российских КАБов произошло 30 июня. Под ударом авиации оказался, в частности, детский сад в пригороде областного центра. На фото с места попадания показана куча детских стульчиков, сломанных в результате попадания российской бомбы. Согласно данным ОВА, в тот раз ранения получили четыре человека, а удар произошел утром, около 10 часов.

Еще одна российская атака на Запорожье произошла 29 июня. Военная администрация сообщила, что в течение суток ВС РФ дважды пытались нанести удар по зданию ОГА. Кроме того, Запорожье оказалось под ударом ВС РФ 4 июля, во время очередного массированного обстрела ракетами и дронами. Иван Федоров предупредил людей об угрозе КАБов, налете дронов, о взрывах в областном центре и в области. Позже стало известно о восьми раненых в возрасте от 15 до 60 лет.

Напоминаем, что 16 апреля СМИ сообщали об атаке РФ на Запорожье: под ударом оказался храм, от которого осталась стена с уцелевшим крестом.