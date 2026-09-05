РФ ударила по Запорожью и Чугуеву во время переговоров в Москве: горят дома, есть погибшие (видео)

Вечером 5 сентября Россия нанесла серию ударов по Запорожью и Чугуеву, рассказали военные администрации. На видео с места событий попадание в многоэтажки и кадры пожара в квартирах обычных людей. Что поступают ВС РФ в Украине, пока в Москве Путин ведет "мирные переговоры" со спецпредставителями США?

В течение суток так называемого "прекращения огня" над Запорожской областью Силы обороны сбили 77 дронов РФ, заявил глава ОВА Иван Федоров. Между тем около 20:00, когда СМИ сообщили о начале переговоров в Москве, к дронам присоединились управляемые авиабомбы. Чиновник написал, что произошло попадание бомбы в жилой дом и что ранения получила одна женщина. Кроме того, в ещё одном доме начался пожар. Фокус собрал информацию об ударах по Чугуеву и другим населённым пунктам Украины, которые произошли в течение суток 5 сентября.

В 21:47 Федоров сообщил о новом ударе ВС РФ по Запорожью и об увеличении числа раненых.

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"Произошли пожары. На данный момент известно о трёх пострадавших", — говорится в сообщении.

Обстрелы Украины — что происходит 5 сентября

Харьковская область. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в 20:44 сообщил о попадании дрона РФ в частный дом в Чугуеве. Чиновник заявил, что погибли три человека, из них двое — дети: 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина. Кроме того, одна женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. На фото с места удара — пожар, полностью охвативший дом мирных жителей.

Воздушные силы в течение суток предупреждали о налете реактивных дронов, которые несколькими волнами и с разных направлений атаковали украинцев почти во всех областях от востока до запада. Вечером, в 20:19, стало известно об угрозе ударов КАБ по Запорожью, Херсону, Днепропетровской области, Сумам и Харьковской области. Параллельно продолжался налет дронов, направлявшихся на Затоку и Одессу, а также в сторону Днепра. В Херсоне погибли мужчина и женщина, ещё 12 человек получили ранения, в Хмельницком — семеро раненых после попадания и сильного пожара, в Киевской области — 28 поврежденных объектов в пяти регионах, сообщили на "Громадском".

Между тем 4 сентября в течение суток продолжались налеты реактивных дронов РФ, сообщили воздушное командование и военные администрации. В частности, россияне нанесли удар по аэродрому "Жуляны": после попадания в два музейных самолета поднялся столб дыма.

Напоминаем, что президент Владимир Зеленский сообщил о прекращении ударов со стороны РФ с 5 по 7 сентября: защищен единственный город.