Зеленский сообщил о взаимном прекращении ударов: как долго продлится и какие города в безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возможно временное перемирие в отношении взаимных авиаударов, которое продлится с 5 по 7 сентября. Перемирие коснется "городов, вовлеченных в переговорный процесс". Что известно о новых договоренностях с Россией?

Об условиях перемирия стало известно около 17:20 5 сентября после телефонного разговора со спецпредставителями США, заявил Зеленский. Уточняется, что американцы как раз приступили к работе в Москве и что прекращение огня началось с момента разговора и продлится до понедельника.

"С этого момента и до конца суток субботы, а также в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне — по Киеву", — говорится в сообщении главы государства.

Зеленский также сообщил, что заслушал доклад о текущей ситуации на фронте от главы Минобороны Евгения Хмары и главнокомандующего Михаила Драпатого. Кроме того, глава государства подчеркнул, что уже запланирована дипломатическая встреча со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Дипломатические мероприятия состоятся завтра, 6 сентября: не указано, действительно ли переговорщики прибудут на самолете, а не, например, на автомобилях или поезде через границу Беларуси.

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"Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательной беседе", — написал Зеленский.

Прекращение огня — заявление Зеленского о перемирии 5–7 сентября для нанесения ударов по Киеву и Москве Фото: Скриншот

В Кремле пока не подтвердили договоренность о прекращении огня: не было заявлений диктатора Путина, спикера Путина Дмитрия Пескова или других топ-чиновников. Также не ясно, встречаются ли спецпредставители Трампа с Путиным. В частности, росСМИ "РИА Новости" опубликовало массу сообщений о действиях диктатора (открытие объекта в Москве, заявления о школьных учебниках, встреча с "федеральной пятеркой партии "Единая Россия"), но ничего не написали о беседе с Уиткоффом и Кушнером.

Прекращение огня — что известно о мирных переговорах

Отметим, что Фокус писал о возможности прекращения огня, о котором стало известно вечером 4 сентября, а также о мирных переговорах, которые активизировались в первую неделю сентября 2026 года. Вечером 4 сентября СМИ "Украинская правда" сообщило, что якобы украинские командиры получили приказ прекратить огонь на линии фронта. Кроме того, ожидалось, что прекратятся воздушные удары РФ по Украине. Впрочем, публикации Воздушных сил в течение ночи и утром показали, что прекращения воздушных ударов не произошло: взрывы происходили в Киеве, Одессе, Житомире и даже в Ровно.

Тем временем стало известно о прилете в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Советник президента РФ Кирилл Дмитриев опубликовал фото из московского аэропорта, а российские СМИ — кадры посещения ресторана под названием "Все для победы". Накануне, 4 сентября, россияне нанесли очередной массированный удар по Украине и поразили аэродром "Жуляны". Источники в СМИ сообщили, что это может означать нежелание Москвы допустить визит спецпредставителей в Киев, поскольку, якобы, планировалось, что они прилетят в "Борисполь". Анонимные собеседники говорили журналистам, что Уиткофф может вообще отказаться от визита в Украину, поскольку боится обстрелов.

Напоминаем, что 2 сентября журналист The Atlantic Саймон Шустер написал, что Украина якобы приступила к реализации спецоперации "M&M's" по блокированию международных аэропортов РФ.