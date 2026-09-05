Спецборт США с Виткоффом и Кушнером приземлился в московском аэропорту: первые подробности

Спецборт ВВС США приземлился в аэропорту Москвы. Представителей американского президента встретил Кирилл Дмитриев.

Американский специальный борт с бортовым номером SAM934, вылетев из международного аэропорта Майами, приземлился в в московском аэропорту Внуково. Об этом пишут российские СМИ.

Как сообщается, встречать специального посланника США Стива Виткоффа и бывшнго старшего советника президента США Джареда Кушнера приехал спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев.

Путин не собирается обеспечивать безопасность делегации США в Украине

Поведение Кремля свидетельствует о нежелании России гарантировать безопасность делегации США во время их предстоящего визита в Украину, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что глава Кремля не дал никаких указаний, что Россия может прекратить удары по Украине во время визита Виткова и Кушнера в Киеве. Очевидное нежелание Путина гарантировать безопасность делегации США свидетельствует о нежелании российского лидера принять Соединенные Штаты в качестве посредника в мирных переговорах и подчеркивает усилия России по принуждению Соединенных Штатов вести переговоры исключительно с Россией.

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Напомним, Россия впервые за долгое время нанесла удары по украинским аэропортам. Атаки РФ на аэродромы в Киеве и Борисполе являются реакцией на то, что американская сторона может воспользоваться возможностью приземлиться на столичных аэродромах.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье будут в Киеве. Глава государства отметил, что на время пребывания американских представителей в России Украина не будет наносить воздушные удары.